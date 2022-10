Advierte Ucrania de graves daños en infraestructura energética tras bombardeos rusos

Ukrenergo, el operador de la red de distribución eléctrica de Ucrania, advirtió de que los daños en las infraestructuras energéticas por los ataques rusos de hoy podrían ser incluso más graves que los causados por los bombardeos registrados entre el 10 y el 12 de octubre.

La operadora precisa que las tropas rusas llevaron a cabo hoy "otro ataque con misiles contra instalaciones energéticas de las principales redes eléctricas de las regiones occidentales de Ucrania" y agrega que "la magnitud de los daños es comparable o puede superar las consecuencias de los ataques del 10 al 12 de octubre".

Te puede interesar: Restringen uso de energía a ucranianos tras ataques contra red eléctrica

En un comunicado, citado por la agencia Unian, el operador ucraniano señala que sus brigadas de reparación comenzarán con el restablecimiento tan pronto como los equipos de rescate del Servicio Estatal de Emergencias acaben su trabajo.

"Los especialistas de 'Ukrenergo' están tomando todas las medidas para el pronto restablecimiento del suministro eléctrico en las regiones que se quedaron sin luz", agrega.

1,5 million of #Ukrainians without electricity right now. Total darkness and cold are coming. — Kira Rudik (@kiraincongress) October 22, 2022

Entre las zonas afectadas figuran, además de Kiev, las regiones de Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Jarkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Kirovohrad.

"Las restricciones a los consumidores son necesarias para reducir la carga de las redes y evitar averías repetidas después de que las redes eléctricas resultaran dañadas por los ataques terroristas con misiles", subrayó el operador.

La gente compra en un supermercado mientras Kharkiv sufre un corte de electricidad, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kharkiv, Ucrania / Foto: Reuters

Los ataques con misiles el pasado 10 de octubre causaron daños en las infraestructuras de más de treinta núcleos poblacionales, a los que siguieron más bombardeos en los días siguientes.

Entre el 10 y el 18 de octubre, 408 instalaciones de la infraestructura ucraniana fueron objeto de ataques y destrucción por parte de las fuerzas rusas y un tercio de las centrales eléctricas de Ucrania quedaron dañadas.

Mundo Rusia deja sin luz a Ucrania: ataques han destruido 30% de las centrales eléctricas

Debido a la escasez de energía eléctrica como consecuencia de los ataques rusos a las infraestructuras críticas, Ucrania se ha visto obligada a introducir cortes de luz.

Esta mañana se declaró una alerta aérea en todo el territorio de Ucrania que se prolongó durante unas tres horas, en las que los rusos llevaron a cabo ataques en varias regiones del país.

Según el mando de la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó ataques con al menos diez aviones estratégicos Tu-160 y Tu-95 desde la zona de Volgodonsk, en la región de Rostov, y disparó 17 misiles de crucero J-101 (J-555).

Además, las fuerzas rusas lanzaron 16 ataques con misiles de crucero Kalibr desde buques en el mar Negro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En tanto, la fuerza aérea ucraniana logró destruir entre las 7 y las 11 de la mañana en diferentes regiones del país un total de 18 misiles de crucero, en concreto trece J-101/J-555 y cinco Kalibr.