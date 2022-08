Hombre choca contra vallas del Capitolio de EU y después se suicida

Este domingo un hombre se suicidó con un arma de fuego tras chocar su automóvil contra una barricada en el Capitolio de Estados Unidos, antes del percance el sujeto disparó varias veces al aire, según autoridades estadounidenses.

Según un comunicado de la Policía del Capitolio, los hechos ocurrieron pasadas las 4:00 de la mañana, hora local, cuando el coche impactó contra una barrera para vehículos instalada en la calle East Capitol, a unos metros del edificio que alberga la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos

Acto seguido, el conductor se bajó del vehículo incendiado, disparó varios tiros al aire a lo largo de la calle y se suicidó cuando llegaron agentes de la Policía del Capitolio al lugar.

Law Enforcement Investigating Car Crash, Gunshots and Suicide on East Capitol Street: https://t.co/ERXIewTGxc pic.twitter.com/MZULCQlS9i — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 14, 2022

La Policía, que está investigando el suceso, no tiene indicios de que el hombre tuviera como objetivo algún miembro del Congreso, ya que la institución está en receso vacacional.

Además, afirmó que ninguno de sus agentes disparó contra el hombre. Nadie más resultó herido.

El Capitolio fue objeto de un asalto violento el 6 de enero de 2021 cuando una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) atacó el edificio para intentar impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en los comicios de 2020.