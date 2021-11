Jack Dorsey dice adiós a Twitter y deja la presidencia

El presidente ejecutivo de la red social Twitter, Jack Dorsey, deja su cargo y ya está previsto quién será su sucesor, dijo una persona conocedora de la situación a Reuters el lunes.

El directorio de la compañía estaba preparándose para el adiós de Dorsey desde el año pasado, indicó la fuente.

La noticia se conoce en un momento en que Twitter ha acelerado el ritmo de innovación de sus productos durante el último año, para competir con rivales en las redes sociales como Facebook Inc y TikTok, y para cumplir su objetivo de duplicar los ingresos anuales para 2023.

El canal de noticias financieras CNBC fue el primero en reportar sobre la salida del CEO de Twitter.

Posteriormente, el mismo Dorsey emitió un comunicado en su cuenta oficial: "Decidí dejar Twitter porque pienso que la firma está lista para cortar el cordón con sus fundadores", marcando así el final de una época.

not sure anyone has heard but,



Acciones de Twitter ante salida de Dorsey

Las acciones de la plataforma de micromensajería se disparaban un 9% en las primeras operaciones, mientras que las de la firma de pagos digitales Square Inc, de la que Dorsey es también presidente ejecutivo, ganaban un 3%.

Twitter Inc llegó a trepar un 11% tras conocerse que Dorsey dejaría la presidencia. En 2020 se enfrentó a algunas presiones para renunciar al cargo por acusaciones de que estaba prestando muy poca atención a la red social mientras dirigía también la compañía de procesamiento de pagos Square Inc.

La cotización de las acciones de la red social Twitter fueron suspendidas por un momento este lunes mientras se esperaba el anuncio de Dorsey, informó la bolsa electrónica Nasdaq.

A principios de 2020, Dorsey se enfrentó a peticiones de Elliott Management Corp para que renunciara, después de que el fondo de cobertura argumentó que estaba prestando muy poca atención a Twitter mientras también dirigía la empresa de procesamiento de pagos Square Inc.

Dorsey se defendió de esta presión dando a Elliott y a su aliado, la empresa de adquisiciones Silver Lake Partners, puestos en el directorio de Twitter.