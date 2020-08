Tormenta Marco se convierte en huracán en el Golfo de México

La tormenta tropical Marco, que viaja hacia el sur de Estados Unidos a través del Golfo de México, se convirtió en huracán este domingo al mediodía, informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC).

En una actualización de sus boletines, el NHC, con sede en Miami, confirmó que los datos de un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea nacional recogieron de Marco vientos máximos de 75 m/ph (120 km/h) con ráfagas más fuertes.

El dato indica que el sistema se ha convertido en un huracán, por lo que se esperan marejadas y viento con fuerza de huracán a lo largo de porciones de la costa estadounidense que da al Golfo de México.

A las 11:30 hora local (16.30 GMT), el ojo de Marco fue localizado a 300 millas (480 km) al sur-sureste de la desembocadura del Río Misisipi y a 460 millas (740 km) al sureste de la ciudad de Lafayette, Luisiana (EE.UU.).

Marco se desplaza actualmente en dirección noroeste a una velocidad de 14 m/h (22 km/h).

Por su parte, la tormenta tropical Laura continúa avanzando este domingo sobre la isla de La Española, que abarca a República Dominicana y Haití, con lluvias torrenciales que se trasladarán en la noche al este de Cuba.

Hurricane #Marco Advisory 13A: Hurricane Marco Crossing the Central Gulf. Life-Threatening Storm Surge and Hurricane-Force Winds Expected Along Portions of the U. S. Gulf Coast Monday. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020 #Marco has become a hurricane, according to data from the Air Force @403rdWing Hurricane Hunters. Maximum winds are 75 mph (120 km/h) with higher gusts. https://t.co/MPtF0KuhE3 pic.twitter.com/o7GbutfMHU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

Este sistema se mueve en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 18 m/h (30 km/h) y está dejando lluvias torrenciales con posibles inundaciones a su paso que peligran la vida.

De acuerdo con el NHC, no se pronostica ningún cambio significativo en la fuerza de los vientos de Laura entre las próximas 36 y 48 horas mientras el sistema se traslada a través de La Española hacia Cuba.

There is a risk of flash flooding from heavy rainfall across southeastern Louisiana, southern Mississippi, and southern Alabama on Monday and Tuesday from #Marco according to @NWSWPC. Up to 6" of rain is possible in some areas. https://t.co/Cq9WE2WUwM pic.twitter.com/0twBeJ0E7f — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

El cono de trayectoria de Laura indica que "barrerá" Cuba de este a oeste en los dos próximos días, para luego adentrarse en el Golfo de México en la noche del lunes y las primeras horas del martes.

Allí se prevé una escalada a huracán y que luego arribe, al igual que Marco pero con días de diferencia, a las costas estadounidenses de Luisiana o Texas.