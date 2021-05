Líderes del G20 apoyan licencia voluntaria para vacunas, sin exención de patentes

Los líderes de las mayores economías del mundo adoptarán el viernes una declaración en la que se recomiendan acciones voluntarias para impulsar la producción de la vacuna contra el Covid-19, desoyendo la presión de Estados Unidos y de otros países para una exención de patentes, según el texto final.

Varios líderes del G20 intervendrán en la cumbre, uno de los principales eventos de este año para coordinar las acciones mundiales contra la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no figura entre los oradores, y será la vicepresidenta Kamala Harris la que representará al país en la reunión, dijo un portavoz de la Comisión Europea.

Política México respaldará liberación de patentes en cumbre salud del G-20

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatamente.

El ejecutivo de la UE, que coorganiza la cumbre con el gobierno italiano, está preparado para anunciar que creará tres centros de fabricación en África este año para impulsar la producción de vacunas en el largo plazo, dijo un funcionario de la UE a Reuters.

El funcionario dijo que los fabricantes de medicamentos también están listos para anunciar el viernes que proporcionarán grandes suministros de vacunas Covid-19 a bajo costo a países pobres este año para tratar de corregir un desequilibrio mundial.

Entre los fabricantes de medicamentos que se espera que anuncien dosis para los países más pobres se encuentran Pfizer y BioNTech, dijo el funcionario, añadiendo que se espera que al menos otras dos empresas se sumen el viernes.

No está claro si los anuncios se referirán a nuevas dosis o a vacunas ya prometidas. BioNTech no quiso hacer comentarios y Pfizer no estuvo disponible de inmediato.

Sin renuncias

El borrador de la declaración, cuya versión final vio Reuters, no menciona las exenciones de patentes de vacunas como herramienta para hacer frente a la actual escasez de inyecciones de Covid-19 en los países más pobres.

Salud ¿Cómo podemos parar la próxima pandemia?

A principios de mayo, el gobierno de Biden se unió a la India, Sudáfrica y muchos otros países en desarrollo para pedir una exención temporal de las patentes de las vacunas Covid-19, con la esperanza de que eso impulsara la producción y permitiera una distribución más equitativa de las vacunas en todo el mundo.

Los países de la UE y otros países fabricantes de vacunas se han opuesto a la exención de patentes y han instado, en cambio, a la eliminación de las barreras comerciales de Estados Unidos, que consideran el principal cuello de botella que impide el aumento de la producción mundial de vacunas.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El borrador del documento recomienda como opciones a corto plazo para impulsar la producción "los acuerdos de licencia voluntaria de propiedad intelectual, las transferencias voluntarias de tecnología y conocimientos técnicos, y la puesta en común de patentes en condiciones mutuamente acordadas".