Muere otro hombre negro por disparos de la policía en Washington

Un hombre negro murió este miércoles por disparos de la policía en Washington DC, en momentos en que Estados Unidos está sacudido desde hace meses por históricas protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

Las autoridades dijeron que la policía estaba en la parte sureste de la ciudad poco después de las 16:00 hora local para investigar reportes de "hombres armados en un vehículo".

"Cuando se acercaron al vehículo, algunas personas huyeron a pie y un policía abrió fuego", dijo el jefe de policía de la capital estadounidense, Peter Newsham, en una conferencia de prensa.

Señaló que la persona fue llevada al hospital antes de ser declarada muerta.

"Creemos que el sujeto tenía un arma en ese momento", dijo, asegurando que en el sitio se habían encontrado dos armas.

La víctima es "un joven afroestadounidense", declaró a los medios Trayon White, un concejal local, pidiendo la difusión de las imágenes captadas por las cámaras policiales.

No se saldrán con la suya, no permitan que los medios de comunicación tapen este asunto

instó la filial local del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), llamando a una manifestación.

Markus Batchelor, también representante del concejo local, declaró al sitio DCist que el joven acababa de celebrar su cumpleaños número 18. "Es trágico", dijo.

MORE: we have confirmed this is an officer-involved shooting, we are awaiting an update from MPD Chief Peter Newsham pic.twitter.com/RaYd2w4geZ — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) September 2, 2020

El caso se produce después de meses de protestas en todo el país contra el racismo y la brutalidad policial, y solo dos días después de que policías en Los Ángeles mataran a tiros a Dijon Kizzee, un afroestadounidense de 29 años que iba en su bicicleta cuando oficiales intentaron detenerlo por una supuesta infracción de tránsito.

El miércoles, la familia de Daniel Prude, un hombre negro que murió asfixiado a manos de la policía de Nueva York en marzo mientras estaba desnudo y esposado, también exigió que se hiciera justicia.

