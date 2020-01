Lo que sabemos sobre el misterioso coronavirus chino

Los científicos se interrogan sobre el origen y las consecuencias del misterioso virus similar al SARS que se propaga rápidamente en China, donde mató a seis personas, y ya llegó a Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

Ahora, se teme que el virus se propague rápidamente durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, por las que se prevén millones de desplazamientos.

Varios países asiáticos y Estados Unidos pusieron en marcha controles de detección para los pasajeros procedentes de Wuhan, la ciudad china en la que se identificó el epicentro del virus.

A continuación, lo que sabemos del caso

¿Qué es el coronavirus?

La agencia de salud de la ONU apunta que el brote de la enfermedad en la ciudad de Wuhan, centro de China, es responsabilidad de una cepa nunca antes vista, que pertenece a una amplia familia de virus que van desde la que provoca el resfrío común hasta enfermedades más graves como el SARS.

Según Arnaud Fontanet, jefe del departamento de epidemiología del Instituto Pasteur, en París, la nueva cepa es el séptimo tipo conocido de coronavirus que los humanos pueden contraer.

"Creemos que la fuente puede haber sido animales vendidos en el mercado, y de allí pasó a la población humana", dijo.

Foto: Reuters

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que "una fuente animal parece el origen primario más probable (...) con una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos".

El brote causó alarma debido al vínculo con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que mató a 349 personas en China continental y otras 299 en Hong Kong en 2002-2003.

Fontanet dijo que la cepa viral actual era 80% genéticamente idéntica al SARS.

China compartió el genoma del virus con científicos de otros países. De momento, se lo ha apodado "2019-nCoV".

Q: What is a #coronavirus?



A: Coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) https://t.co/PKzKaO2yfK pic.twitter.com/mhEa7LFVhx — World Health Organization (WHO) (@WHO) 17 de enero de 2020

Se contagia entre humanos

La OMS anunció que cree que la "fuente primaria" del brote es de origen animal y las autoridades de Wuhan indicaron que el centro de la epidemia se encontraba en un mercado de pescado.

Sin embargo, China confirmó más tarde que el virus se contagia entre humanos, sin que tenga que haber ningún contacto con el mercado.

Foto: AFP

La doctora Nathalie MacDermott, del King's College de Londres, apuntó que el virus podría transmitirse por vía aérea cuando la persona infectada tose o estornuda.

Según apuntó un grupo de médicos de la Universidad de Hong Kong, habría habido unos mil 343 casos en Wuhan, una cifra similar a la proyección de mil 700 que hizo la semana pasada el Imperial College de Londres.

Ambas estimaciones son mayores a las cifras oficiales.

Foto: AFP





Síntomas más “suaves” que el SARS

Los pacientes experimentan síntomas como fiebre, tos, dolor en el cuerpo, dificultad para respirar y neumonía.

Comparados con los del SARS, los síntomas de este nuevo virus parecen ser menos agresivos, y los expertos destacan que el balance de muertos es todavía relativamente bajo.

Según las autoridades de Wuhan, veinticinco de más de 200 personas infectadas en la ciudad se curaron.

Foto: AFP

"Es difícil comparar esta enfermedad con el SARS", comentó Zhong Nanshan, un reputado científico de la Comisión Nacional de Salud de China en una rueda de prensa esta semana. "Es suave. El impacto en el pulmón no es como con el SARS".

Sin embargo, que el virus sea suave también puede generar alarma ya que, puesto que los síntomas son más leves, la gente podría seguir viajando antes de que se les detecte la presencia del virus, advierten los expertos.

WHO situation report on novel #coronavirus (2019-nCoV)- 21 January 2020 https://t.co/LYUB7llmpt



(data from 20 January 2020) pic.twitter.com/aSEopilKpA — World Health Organization (WHO) (@WHO) 21 de enero de 2020

¿Cómo protegerse?

La OMS ha aconsejado que las personas deben protegerse contra el virus lavándose bien las manos, cubriéndose la nariz cuando estornudan, cocinando bien carne y huevos, y evitando el contacto cercano con animales silvestres o de granja.

La mejor manera de contener cualquier brote de enfermedad es confirmar rápidamente la fuente, señaló Raina MacIntyre, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney.

"Se están realizando pruebas en animales en la región de Wuhan y deberían proporcionar alguna información", dijo.

Foto: AFP

Expertos señalaron que las autoridades deben estar atentas y controlar a persona que viajan hacia o desde Wuhan para detectar signos de problemas respiratorios.

Adam Kamradt-Scott, experto en la propagación y control de enfermedades infecciosas en la Universidad de Sydney, dijo que China "se ha apresurado a compartir la secuencia del genoma de este nuevo coronavirus".

Fontanet añadió dijo esa transparencia faltó al comienzo de la epidemia de SARS, cuando China "ocultó la historia durante dos o tres meses" al comienzo del brote.

Foto: AFP

¿Emergencia de salud pública internacional?

La OMS llevará a cabo una reunión este miércoles para decidir si el brote constituye una "emergencia de salud pública internacional".

La agencia solo ha utilizado esa denominación un puñado de veces, como en el caso del virus H1N1, o fiebre porcina (2009); la epidemia del virus del Ébola (2014-2016) o el virus del Zika (2016).

El gobierno chino le dio al brote la misma clasificación que al SARS, lo que comportará la cuarentena obligatoria para los diagnosticados y una posible instauración de restricciones para viajar.