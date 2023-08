Secretaria del Tesoro de EU ingirió setas alucinógenas en su viaje a China

La secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, comió setas alucinógenas en un restaurante de Pekín durante el reciente viaje que hizo al país asiático para acercar posturas con el gobierno chino, reveló la alta funcionaria en una entrevista con CNN.

"Fui con un gran grupo de gente que organizaron la cena y pidieron la comida. Había un delicioso plato de setas. Yo no sabía que esas setas tenían propiedades alucinógenas. Lo supe después", reveló entre risas la secretaria, de 77 años.

Te recomendamos: Cuarta imputación contra Trump, ahora en Georgia

Yellen explicó, sin embargo, que ninguno de los comensales sintió "efectos" psicodélicos, "Descubrí que cuando estas setas están bien cocinadas, y estoy segura de que lo estaban porque es un muy buen restaurante, no tienen efecto alguno", agregó.

La cena de la responsable del Tesoro estadounidense se hizo viral en redes sociales después de que un bloguero chino revelara que la vio comiendo con un grupo de gente en el restaurante Yi Zuo Yi Wang de Pekín.





Biden Treasury Secretary Janet Yellen explains eating "magic mushrooms" in China:



"I was not aware that these mushrooms had hallucinogenic properties"pic.twitter.com/zrpHf8YWum — The Patriot Oasis (@ThePatriotOasis) August 15, 2023





El negocio confirmó que Yellen fue su clienta y que el grupo con el que cenó pidió cuatro platos de setas típicas de la gastronomía de Yunnan, en el sur de China.

Mundo Con mensaje antibélico, Japón celebra 78 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

La secretaria estuvo a principios de julio en Pekín como parte de la estrategia de la Administración de Joe Biden para establecer canales de comunicación estables con China que eviten un conflicto directo entre ambas potencias.

Durante su estancia, Yellen reivindicó que la competencia entre Estados Unidos y China debe hacerse "bajo unas reglas" para que los dos países puedan beneficiarse.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La responsable del Tesoro estuvo en China un mes después de la visita del secretario de Estado de EU, Antony Blinken, quien se reunió en Pekín con el presidente del país asiático, Xi Jinping.