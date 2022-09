Segundo apuñalamiento múltiple deja un muerto y dos heridos en Canadá

Una persona murió y otras dos resultaron heridas después de haber sido apuñaladas por un hombre en la ciudad de Edmonton, la capital de la provincia de Alberta, informó la Policía de Canadá.

Hasta el momento, dos personas han resultado gravemente heridas y una persona ha perdido la vida en lo que se cree que han sido asaltos arbitrarios, parecidos a los ocurridos durante el fin de semana en la provincia de Saskatchewan, según han informado las autoridades locales en un comunicado.

Lee también: Tiroteo en ciudad de Langley, Canadá, deja varios heridos

Por este motivo, la Policía de Edmonton ha solicitado que todos los residentes, peatones y automovilistas eviten el área del incidente y que se refugien en sus viviendas si es posible, ya que hay un hombre sospechoso en el área con un arma blanca.

UPDATE:



Edmonton police continue to search for 25-year-old Clarence Lawrence- considered dangerous and should not be approached.



Anyone who sees him contact police immediately by calling 911.



Wanted in connection to random stabbing that left 1 person dead, 2 injured. #Yeg pic.twitter.com/6jQ8Tm8Aou — Courtney Theriault (@cspotweet) September 7, 2022

El atacante ha sido descrito como un hombre de cabello negro rizado, piel clara, que vestía una sudadera con capucha oscura y una camisa gris, según la descripción aportada por testigos.

"El sospechoso se considera peligroso y no debe ser abordado. Se puede esperar una fuerte presencia policial en el área, mientras los oficiales buscan al sospechoso", ha detallado la Policía de Edmonton en la misiva.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este ataque tiene lugar pocos días después de que dos hombres llevaran a cabo un apuñalamiento múltiple cobrándose la vida de diez personas e hiriendo a otras 18 en varios puntos de los alrededores de la ciudad de Saskatoon.