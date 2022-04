SOY Un “maniquí” que rompe con los estereotipos

Los transeúntes que se lo llegan a encontrar, suelen tomarle fotos y videos con sus teléfonos a este joven de 25 años, que se encuentra acompañado por su diseñador y su fotógrafo.

Un hombre lo señala y acusa de ser gay, lo cual cabe recalcar que es un crimen que puede llegar a ser condenado con la pena capital en Arabia Saudita.

A pesar de ser señalado y criticado a diario, tanto en la calle como en las redes sociales, el “maniquí” no tiene en sus planes dejar Arabia Saudita ni cambiar de aspecto para agradar a la gente, y argumenta: “Prefiero quedarme en mi país, llevando esta ropa, que esperar a estar en el extranjero para vestirme de forma audaz”.

El joven ya cuenta con un gran número de seguidores, tan solo en la red social Instagram ya tiene 200 mil y más de dos millones en Snapchat.

Ziad ha dado la pauta a una generación de hombres con una serie de atuendos considerados demasiado femeninos, esto en un país que hasta hace pocos años tenía una muy marcada segregación de sexos en los lugares públicos.

Desde que ocurrió la emergencia del joven príncipe heredero Mohamed bin Salman, el dirigente del reino desde 2017, Arabia Saudita ya ve la luz y vive una especie de apertura social, pues las mujeres ya cuentan con permisos para conducir o con las diversiones que se han ido multiplicando en los lugares mixtos, aunque el país aún se mantiene en su famoso conservadurismo social y con las restricciones políticas, gracias a que alberga a los lugares más santos del islam.

EN LA MIRA DE TODOS

La mayoría de sus seguidores son jóvenes, ya que es criticado por la parte conservadora, generalmente mayor.

En este país se le tiene estrictamente prohibido a los hombres imitar con su vestimenta otro sexo, de hecho el “maniquí” no se identifica como homosexual, incluso confesó que tiene anhelos de casarse con una mujer. Según él, se limita a reflejar el entusiasmo de las marcas internacionales por la moda andrógina.

El famoso joven y su influencia creciente en las redes sociales atraen a grandes marcas de prestigio como Prada y Dior / Cortesía | AFP

Ziad nació en Riad, con una familia que tuvo un total de seis hijos, donde él comenzó a desarrollar un gusto y sentido por el diseño desde muy joven, como recuerda:

“Yo les decía a mi madre y a mis tías cómo vestirse. Eso me encantaba,(…), mi madre me preguntaba mi opinión sobre esas cosas y por eso cada vez más me interesé por la moda de tipo femenina”.

Hoy en día, el famoso joven y su influencia creciente en las redes sociales atraen a grandes marcas de prestigio como Prada y Dior.

Cuando la marca de diseñador Gucci abrió una nueva tienda en la ciudad de Riad, los encargados del proyecto quisieron que fuera Ziad, según explicó el responsable de ventas, Lulua Mohamed, y para finalizar añadió que es muy importante invitar al joven, ya que las ventas suben de manera notoria cuando se le hace un video o se le saca una foto, y todas las saudíes, mayores o jóvenes, lo miran.

Ziad al Mesfer ya ha tenido varios imitadores y ha sido un ejemplo para otras personas, pero él sigue siendo el número uno, según comenta un vendedor de la marca Prada.

Por ahora el joven gana dinero en parte gracias a la publicidad en línea, además de que se beneficia de una especie de protección gracias a sus alianzas con grandes marcas de lujo, y a sus relaciones con las celebridades locales.

En Instagram sus fotos tienen comentarios de rechazo como “Que Dios nos perdone” o “suprimo Instagram después de haber visto esto”, pero también de aprobación, como los que le dicen: “Sigue así (…) no hagas caso de lo que te dicen”.

