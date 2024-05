Stormy Daniels se siente "un poco reivindicada" tras veredicto de la corte hacia Trump

La actriz porno Stormy Daniels se siente "un poco reivindicada" tras el veredicto de culpabilidad contra el expresidente estadounidense Donald Trump por comprar su silencio tras haber mantenido una relación adúltera con ella.

Daniels "se siente un poco reivindicada al demostrarse que decía la verdad" tras este largo proceso judicial en la que ha sido protagonista, explicó su esposo Barrett Blade, que también es actor de cine para adultos, en una entrevista con la cadena CNN.

Stormy Daniels aún "está procesando todo esto", explicó Blade, quien aseguró que la actriz ha estado esperando durante mucho tiempo esta noticia.

"Esto no habría sucedido sin ella, pero tampoco fue su caso", dijo Blade, quien agregó que no tenía la seguridad que este reconocimiento a su esposa tras la sentencia pudiera "tener importancia" porque hay gente que "no la va a creer".

No obstante, "va a ser duro para ella, ahora todos los mega idiotas (que no la creen) la perseguirán y crearán más alboroto del necesario porque los hechos son hechos y no creo que los vean", se quejó el actor.

Trump fue encontrado culpable este jueves de 34 delitos en un juicio penal celebrado en Nueva York, que se sustentan en un reguero de cheques, facturas por conceptos incorrectos y reembolsos para comprar el silencio de Stormy Daniels por una relación sexual en una suite del Lago Tahoe.

El jurado dio por probado, más allá de toda duda razonable, que Trump falseó, voluntariamente y con conocimiento, los reembolsos a su entonces fiel colaborador y asesor legal Michael Cohen por valor de 420 mil dólares con la intención de ocultar el pago a Daniels antes de las elecciones de 2016, a cambio de mantener sus secretos.