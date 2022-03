Tropas rusas atacan planta nuclear en Ucrania, la más grande de Europa

En la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa en el centro de Ucrania, se desató un incendio este viernes luego de que tropas rusas comenzaran a disparar contra las fuerzas ucranianas, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Kuleba.

"El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!", escribió en sus redes sociales.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

La Guardia Nacional confirmó el incendio en la planta también en su canal oficial de Telegram.

"Hay un incendio en la base de la central nuclear de Zaporiyia. A pesar de esto, el enemigo continúa disparando en dirección a la estación. La Guardia Nacional, que custodia la planta, se queda para defenderla", recalcó.

Añadió que representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real de peligro nuclear.

El alcalde de Energodar había informado horas antes de fuertes combates en los accesos a la central.

"Se han producido feroces combates de más de una hora en los accesos a la central nuclear de Zaporiyia. Nuestras Guardias Nacionales mantienen la defensa".

El alcalde dijo que hay víctimas, pero que aún no se pueden cuantificar, dadas las circunstancias.

Este miércoles cientos de empleados de la central nuclear trataron de impedir a una columna del Ejército ruso que accediera a la planta con camiones cisterna y neumáticos.