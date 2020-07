Trump denuncia "enjuiciamiento político" tras fallos de Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el jueves ser víctima de un "enjuiciamiento político" después de que la Corte Suprema emitiera fallos mixtos sobre si el mandatario debía entregar una variedad de documentos financieros, incluidas sus declaraciones de impuestos.

Si bien el máximo tribunal dijo que el presidente no es inmune a una citación emitida por un fiscal de Nueva York, también bloqueó una solicitud del Congreso para acceder a los registros de Trump. Ambos casos fueron devueltos a tribunales inferiores para su revisión.

"Todo esto es un enjuiciamiento político", tuiteó Trump. "Gané la Caza de Brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta Presidencia o Administración!".

We have a totally corrupt previous Administration, including a President and Vice President who spied on my campaign, AND GOT CAIGHT...and nothing happens to them. This crime was taking place even before my election, everyone knows it, and yet all are frozen stiff with fear.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

Esta mañana el máximo tribunal del país dictaminó, por una mayoría de siete jueces de nueve, que "ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, puede evitar tener que presentar documentos en caso de una investigación penal". "El presidente no goza de inmunidad absoluta de las órdenes de los fiscales de justicia estatales", dijo.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast