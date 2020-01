Nuevo sismo de magnitud 6.0 sacude a Puerto Rico

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió este sábado Puerto Rico, el último en una serie de poderosos temblores que han azotado la isla en los últimos días, reportó el servicio geológico estadounidense (USGS).

New aftershock scenario forecast indicates 84% chance that no more large earthquakes (>M 6.0) will occur in Puerto Rico over next 30-days. Moderate (M 5.0+) and light shaking (M 3.0+) still likely. Read more in our Top Story: https://t.co/Xxu9MPkUtH — USGS (@USGS) January 11, 2020

El último movimiento de tierra ocurrió a las 08H54 locales (12H54 GMT), unos 14 kilómetros al sureste de Guánica, ciudad de la costa sur de la isla caribeña que ya fue duramente golpeada por los sismos anteriores.

El martes, un terremoto de 6.4 de magnitud había dejado un muerto y provocado el colapso del servicio eléctrico, así como daños en distintas zonas.