Accidentado fin de semana deja un fallecido

Un fallecido, un herido de bala y una docena de personas accidentadas que viajaban en una unidad de pasajeros fue el saldo que dejó el pasado fin de semana, en diferentes puntos de la geografía tlaxcalteca.

Policiaca Detienen a subdirector de la policía de Teolocholco por herir de bala a tres personas

Lee más:➡️Accidentado fin de semana en el estado, no hubo víctimas mortales

El primer caso se registró la noche del viernes en la localidad de La Trinidad Chimalpa, municipio de Totolac, donde Raúl N., de 24 años, coordinador de logística del candidato a la presidencia municipal de Totolac por el Partido Acción Nacional, Jonathan Sánchez Juárez, fue baleado para despojarlo de su automóvil. El hombre apodado “El Güero”, estaba estacionado y distraído hablando por teléfono, sobre la calle Guridi y Alcocer, cuando de repente dos sujetos armados llegaron en una motocicleta y lo despojaron de la unidad.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Al oponer resistencia le propinaron dos balazos, uno a la altura de la pantorrilla y otro en su brazo izquierdo, lo cual lo obligó a entregar las llaves de la unidad marca Volkswagen, tipo Jetta, color gris oxford, modelo 2019.

Policías municipales y paramédicos de Totolac brindaron los primeros auxilios y el joven fue trasladado a una clínica cercana para su atención médica.

Te recomendamos: ➡️[Video] "Arde" el Arco Norte

MUERE MOTORISTA ATROPELLADO

Por otro lado, el sábado por la noche, un hombre identificado como Miguel N., de 30 a 35 años de edad, murió atropellado sobre la carretera federal Camino Real, ubicada en colindancias de la capital tlaxcalteca y Apetatitlán. De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo marca Volkswagen, tipo Passat, color negro, con placas del Estado de México, de nombre Juan Manuel N. estaba en estado de ebriedad y atropelló al motorista de nombre Miguel N., quien supuestamente también conducía en estado de embriaguez.

Policiaca Hildeberto N. es vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades como alcalde de Zacatelco

No dejes de leer: ➡️Mueren 3 hombres en accidentes viales

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del masculino que quedó tendido sobre maleza acumulada, a un lado de la cuneta de aquella vía de comunicación y fue levantado por el Servicio Médico Forense, mientras, el conductor del vehículo de cuatro ruedas fue asegurado por la policía de Apetatitlán.

12 LESIONADOS EN CHOQUE ENTRE TRACTOCAMIÓN Y COMBI





Sigue leyendo:➡️Mueren 3 personas en incidentes viales





Aurora Aguilar Rodríguez El precio de ser libres

Al menos 12 personas resultaron heridas luego de un choque entre un tractocamión y una unidad de transporte público, en el kilómetro 66 de la carretera federal México-Veracruz, a la altura del paraje conocido como La Curva de San José, en el municipio de Calpulalpan.

Tres personas fueron ingresadas al Hospital IMSS-Bienestar de Calpulalpan y una más al Hospital de Apizaco, en tanto, otras ocho no requirieron traslado, toda vez que tuvieron lesiones mínimas que no pusieron en riesgo su vida. Los testigos refirieron que el choque fue por alcance, entre una unidad de transporte público que cubría la ruta Calpulalpan-Nanacamilpa y la unidad pesada, aunque por fortuna no se reportaron decesos. Integrantes de la Guardia Nacional, División Carreteras se encargaron de dar abanderamiento vial y pusieron a disposición las unidades siniestradas para el inicio de las investigaciones y fincar responsabilidades.