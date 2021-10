Accidente cobra la vida de motoristas, en Sanctórum

De manera casi instantánea murieron dos hombres que viajaban a bordo de su motocicleta al chocar con un vehículo la mañana del 16 de octubre, en el municipio de Sanctórum.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera local San José-Francisco Villa, a la altura del kilómetro 1+400, donde una motocicleta tripulada por dos hombres y un automóvil, tipo Civic, colisionaron presuntamente al invadir carril contrario una de estas unidades.

Tras el choque, los motoristas salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica, automovilistas que se percataron de lo ocurrido dieron aviso a las autoridades.





Posteriormente, acudieron elementos de la Policía Municipal para brindar abanderamiento en la zona, además, Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Calpulalpan, llegaron para prestar los primeros auxilios.

Sin embargo, solo constataron que los masculinos carecían de signos vitales puesto que ambos presentaron traumatismo craneoencefálico severo, e incluso uno de ellos presentó amputación de una de sus extremidades inferiores.





La circulación en ambos sentidos fue cerrada en su totalidad para preservar cualquier tipo de indicio, en tanto, el conductor del vehículo particular fue detenido por los efectivos municipales para ser puesto a disposición a fin de esclarecer su situación jurídica.

