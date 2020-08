Acusan abuso de autoridad de policías de Chiautempan

Elementos policiacos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Chiautempan, corporación que dirige Raymundo Fragoso Muñoz, son acusados una vez más de cometer el presunto abuso de autoridad en contra de dos personas.

Policiaca Familia sufre aparatoso accidente en carretera Apizaco-Huamantla, a la altura de Xaloztoc

De acuerdo con declaraciones hechas a este Diario, dos jóvenes que transitaban en su vehículo sobre la calle Antonio Díaz Varela sorprendieron a los policías municipales haciendo uso de la fuerza en contra de un sujeto,

Policiaca Detiene Seguridad Ciudadana a seis sujetos armados sobre la Vía Corta Chiautempan-Puebla

En ese momento, uno de los testigos bajó el vidrio del carro y gritó que lo dejaran en paz, motivo que derivo en su detención por los mismos oficiales metros adelante.

“Nosotros somos gente pacífica, pero los polis nos dijeron que a ambos nos iban a procesar bajo el argumento que debemos de respetarlos”, dijo un afectado.

En entrevista, la misma persona expresó que buscó la manera de arreglar las cosas “por la paz” o en todo caso hacer su pago de fianza por la presunta falta administrativa; sin embargo, fueron sometidos y en todo momento les negaron una llamada con sus familiares.

“Se me hace lamentable el actuar de la policía, cuando uno requiere de su apoyo no nos hacen caso. Mi cartera con mis identificaciones, tarjetas y dinero no las encontramos, ellos ven esto como negocio”, sostuvo.

Policiaca [Video] Muere despachador de gasolinera al ser asaltado, en la capital

El denunciante de estos hechos, que prefirió guardar su identidad por represalias, también aseguró que va a proceder legalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque “esto no se puede quedar así, realmente no hicimos nada”.





Presuntamente más de mil 200 pesos había en la cartera, identificaciones y tarjetas, las cuales no parecen, asegura el afectado.





TE RECOMENDAMOS

Municipios Devuelve Tlaltelulco grúas que retuvo a Chiautempan

Local [Video] Protestan ambulantes al ser retirados de las calles de Chiautempan Municipios Presidenta de Xaxala enrarece la paz social: Rubén Pluma