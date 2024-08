Carteristas aprovechan “La Noche que Nadie Duerme" para cometer sus fechorías

Durante la procesión de “La Noche que Nadie Duerme" en honor a la Virgen de la Caridad, se reportaron varios robos a los asistentes por parte de carteristas.





Los amantes de lo ajeno aprovecharon la aglomeración de personas para sustraer de sus bolsillos, bolsas de mano y mochilas, celulares y objetos de valor a los fieles que se encontraban en el evento religioso.

Un hombre, presuntamente en complicidad con otros, fue detenido por una de sus víctimas en la calle Juárez Norte, tras ser sorprendido en el acto delictivo.





La confrontación entre la víctima y el presunto ladrón ocurrió minutos antes de la salida de la Virgen y justo frente a la basílica, cuando el afectado decidió enfrentarlo, aunque otro de los implicados logró escapar del lugar.





A pesar de que en el sitio quedaron tiradas al menos dos fundas de celulares de diferentes tipos y marcas, que incriminaban al presunto ladrón, la situación no captó la atención de los presentes, pues el fervor religioso y la inminente salida de la Virgen hicieron que la multitud optara por no intervenir en la disputa y dejaron que ambos hombres resolvieran sus diferencias de manera particular.





Aunque se solicitó la presencia de las autoridades, ningún elemento policiaco acudió al sitio para proceder con la detención del sospechoso. La falta de intervención de la policía generó inquietud entre algunos asistentes, quienes cuestionaron la seguridad durante eventos masivos como este.





El episodio observado por cientos de personas les dejó un sabor amargo en una noche que, para muchos, debió ser exclusivamente de fe y devoción.