Chocan patrulla y camioneta particular, en Yauhquemehcan

Una presunta persecución de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) terminó este sábado 5 de septiembre en un aparatoso accidente registrado en Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan.

Tres personas lesionadas, entre ellas un policía estatal, fue el saldo del percance y en estos momentos todos son atendidos por personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal de Apizaco.

De acuerdo a los primeros reportes, la patrulla TL-108A-1 conducía con dirección a la entrada de Santa Ursula Zimatepec, aunque tampoco se sabe hacia dónde se dirigía.

El choque ocurrió en el distribuidor vial de Zimatepec, frente a Bodega Aurrera, sitio donde presuntamente una camioneta Chevrolet hizo corte de circulación.

Sin embargo, los tripulantes de la unidad color vino argumentan que tenían preferencia para pasar al cedérsela el semáforo y que no se fijaron de la unidad oficial ya que no llevaba la sirena encendida e iba a presunto exceso de velocidad y por ello no le dio tiempo frenar.

Oficiales de la SSC ya toman conocimiento, al igual que policías municipales y de la Guardia Nacional para proceder con la puesta a disposición.

Será a través de una investigación que la autoridad competente determine cuál de los dos conductores tuvo la culpa y se finque al responsable para asumir los gastos.

Con información de Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala

