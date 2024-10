Chocan policías municipales de Chiautempan y se niegan a pagar los daños

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Chiautempan protagonizaron un accidente vial la tarde de este 21 de octubre al circular en la colonia El Alto y no frenar en una intersección.

Lo anterior provocó que golpearan un vehículo particular de la línea Jetta, color blanco, conducido por un hombre identificado como Jorge N., originario y vecino del barrio de Texcacoac, quien viajaba junto con su hijo menor de edad.

El accidente ocurrió sobre la calle Jalisco y aunque la patrulla conducida por el oficial José Alejandro N. le pegó en el costado derecho al vehículo Jetta, afectándole ambas portezuelas, manifestó que el automovilista particular había tenido la culpa por no frenarse, a pesar de que la unidad oficial no llevaba torreta abierta.

Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Tras varios minutos de alegatos, los oficiales pidieron al conductor del Jetta Jorge N. conducir su unidad hasta la corporación municipal, a cargo de Jesús Herrera Moreno, donde llamaron vía telefónica a la empresa aseguradora con la que cuenta el gobierno municipal que dirige Blanca Estela Angulo Meneses.

Este hecho fue calificado por el automovilista particular como una falta al protocolo, además de una intimidación porque una vez en las oficinas públicas, el ajustador de la empresa de seguros emitió un peritaje en el que afirmaba, sin que antes hubiera estado en el lugar, que Jorge N. tuvo la culpa.

No sólo eso, le advirtieron que había dos opciones, la puesta a disposición de su unidad ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, o bien, que ambos se quedaran con su golpe y se hicieran responsables de la reparación, relató el conductor afectado a este Diario.

Ante lo que acusó como una actitud intimidatoria, Jorge N. aceptó la opción de cada quien quedarse con el golpe, pero consciente de que él no tuvo la culpa.

La patrulla oficial de la policía de Chiautempan que resultó dañada en su parte frontal es una que en meses pasados recibió en comodato por parte del gobierno que encabeza la mandataria de Lorena Cuéllar Cisneros.