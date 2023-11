Con Yahir N. suman dos decesos de alumnos de UPTx por accidentes viales

Con la muerte de Christian Yahir N., de 21 años de edad, suman dos decesos de estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y mismo número de estudiantes heridos en accidentes carreteros, pero en ningún caso directivos de la institución se han pronunciado o solidarizado con los deudos.

La noche del miércoles ocho de octubre, al transitar a bordo de su motocicleta sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, el joven fue embestido por un vehículo particular, cuyo tripulante fue detenido y puesto a disposición. De acuerdo con testigos del accidente, el estudiante circulaba a escasos 150 metros de la iglesia de Xicohtzinco, para dirigirse a su domicilio, cuando fue impactado por el vehículo particular y salió eyectado de su motocicleta, para después perder la vida, pues el casco no resistió el fuerte impacto. Al cuestionar al área de vinculación de esa casa de estudios, sobre algún pronunciamiento o acción solidaria, no hubo respuesta alguna.

EN HUACTZINCO FALLECIÓ OTRO ESTUDIANTE

La noche del pasado viernes seis de mayo, sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura del municipio de Tepeyanco, otro joven matriculado en aquella universidad perdió la vida al ser arrollado y arrastrado por el vehículo, varios metros.

El occiso cayó de un automóvil marca Chevrolet, tipo Onix, que iba en movimiento, el cual abandonó al joven atropellado y siguió su camino para intentar darse a la fuga, pero fue detenido por oficiales metros más adelante, junto con su conductor identificado como Kevin Eduardo N., de 23 años de edad. Los restos mortales de quien en vida respondía al nombre de Ramiro N., de aproximadamente 20 años de edad, originario de La Magdalena Tlaltelulco y alumno de la carrera de Ingeniería Industrial de la UPTx, fueron levantados por el Servicio Médico Forense.





ALUMNOS IMPACTAN SU VEHÍCULO CONTRA UN TRÁILER

Dos estudiantes de la UPTx, un hombre y una mujer, sufrieron un accidente la noche del 30 de junio de 2022, sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco, a la altura de Yauhquemehcan y resultaron gravemente lesionados. El automóvil tipo Atos, color negro, chocó presuntamente contra un tráiler, el cual siguió su trayecto con sentido al norte del estado.

A la altura de Atlihuetzia, quedó el automóvil compacto destrozado de toda su parte frontal, mientras que el conductor quedó parcialmente atrapado y la mujer copiloto con el rostro destrozado por el impacto.

Los heridos lograron identificarse con los nombres de Uriel N. y Guadalupe N., de 21 y 20 años de edad respectivamente, originarios de Apizaco, quienes al terminar sus estudios se dirigían a su ciudad natal.