Conductora, ilesa tras salir su auto de la pista

Un vehículo tipo Fit salió literalmente “volando” de la autopista El Molinito-San Martín Texmelucan, a la altura de Tizatlán, en la capital y en los límites con Ocotelulco, Totolac.

Autoridades indicaron que no hubo personas lesionadas o detenidas, pues la conductora de la unidad particular no presentó heridas de consideración, pese caer de unos tres metros de altura.

Las causas del accidente aún son desconocidas, pero ocurrió en un tramo de curva de la vialidad y por ello no descartan el presunto exceso de velocidad como el origen.

