Demandan al gobierno de Nanacamilpa por allanamiento de morada y robo

Una vecina de Nanacamilpa presentó una demanda por delitos de allanamiento de morada y robo en contra del ayuntamiento, que encabeza el alcalde Oswaldo Manuel Romano Valdés.

En la carpeta de investigación CI/AICALP/3/45/2022, cuya copia posee este Diario, la ciudadana Bianca N. manifestó que en diciembre pasado una empresa contratada por el actual gobierno ingresó a su domicilio sin autorización y presuntamente robó efectivo.

Ella vive, junto con su hermana y un menor, en un domicilio ubicado a un costado de la alcaldía, propiedad que forma parte del casco de la exhacienda de Nanacamilpa y que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

De acuerdo con su relato, el 24 de diciembre ella y su familia salieron de vacaciones y a su regreso (el 28 del mismo mes) encontraron lazos amarrados de diferentes partes de su domicilio para colocar una pista de hielo en el primer cuadro del municipio.

Lo peor, según su relato, es que al ingresar a sus cuartos no encontró alrededor de 10 mil pesos, efectivo que tenía destinado para hacer unos trámites de carácter personal.

“Tuvieron cuatro días para entrar y salir del domicilio como quisieron, amarraron lonas en mi domicilio sin autorización (…) la denuncia es contra el ayuntamiento porque ellos pusieron la pista de hielo”, expresó Bianca.

Informó que procedió en el Ministerio Público Auxiliar, en Nanacamilpa, y después hizo la denuncia formal en la sede de Calpulalpan, pero al momento no tiene una respuesta alguna a su demanda. “El perito que acudió por parte del Ministerio Público dijo que no encontró el domicilio y hasta ahora no tiene ninguna solución (…) creo que la Policía de Investigación no hizo su trabajo”.

Explicó que trataron de mediar el problema, pero el alcalde no contestó las llamadas y “en ese entonces solo envió un audio para decir que está en el hospital convaleciendo por una lesión”.

Finalizó argumentando que no demandó a la empresa porque el ayuntamiento contrató la pista de hielo y es responsabilidad de la autoridad municipal proteger a la ciudadanía.

