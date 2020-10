Denuncia tesorera de ATAH amenazas de muerte

La tesorera del Consejo de Administración de la empresa Autotransportes Tlaxcala-Apizaco-Huamantla (ATAH), Maura N., denunció la presunta amenaza de muerte de la que fue objeto el pasado 27 de octubre frente a su domicilio.

Policiaca Hombre pierde la vida tras ser baleado, en San Pablo del Monte

Tras acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a presentar su denuncia, la también senadora suplente por el Partido Acción Nacional hizo pública la agresión a través de su perfil de Facebook.

A quienes me siguen a través de esta plataforma quiero compartirles que he recibido amenazas de muerte, que no es la primera ocasión que sucede y que he actuado en consecuencia ante las instancias correspondientes, dice el mensaje publico.

La empresaria relata que el pasado martes su camioneta fue baleada frente a su domicilio con la intención de amedrentarla, por lo que ya procedió legalmente por este hecho que violenta a su persona y a quienes la rodean y confía que la PGJE dará con el o los presuntos responsables.

Balean a comerciante en intento de asalto ocurrido en inmediaciones de la 23 Zona Militar



Continúa leyendo ➡ https://t.co/ZIrMe72Ang#Policiaca #Robos pic.twitter.com/ViWI6pZ2RI — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 24, 2020

Al mismo tiempo, atribuye la agresión a la misoginia que impera en las instituciones y privadas, en la que acusa ha recibido permanentes señalamientos por su condición de mujer.

Policiaca Ebrio sujeto choca su auto contra árbol de Tizatlán

He sido violentada a través de micro machismos, de infundios, de mentiras y chantajes, todo por ser la primera mujer que ocupa un puesto directivo en esta empresa... noventa y cinco años tuvieron que transcurrir para que esto ocurriera, para que una mujer administrara dicha empresa y este es el costo que debo pagar, lo asumo como lo han hecho otras mujeres, no me quedaré de brazos cruzados, actuaré en consecuencia como ya lo estoy haciendo, agrega.

Maura N. al momento no señala abiertamente a alguien en específico, pero refiere que las instancias encargadas de procurar justicia ya tienen su declaración y en caso de consumarse un atentado que acabara con su vida, serán esas mismas instituciones las que den seguimiento a la denuncia.

Discusión acaba a balazos y deja un lesionado, en Nativitas



Continúa leyendo ➡ https://t.co/Axvni9uD40 #Tlaxcala #Policiaca pic.twitter.com/78d2EvmO3i — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 23, 2020

Continúa leyendo:

Policiaca Aprehenden a sujeto por robo

Policiaca Detienen a presunto vendedor de drogas, en Contla