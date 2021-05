Lo denuncian por golpear a su pareja

Un nuevo escándalo por violencia de género se registra en Zacatelco.

A la denuncia pública del pasado 5 de mayo en contra del alcalde con licencia de Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores, se suma la de Dante M., acusado de golpear brutalmente a su pareja sentimental de nombre Kenia N.

Aunque los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 7 de mayo, fue hasta hace dos días que la agraviada y familiares decidieron hacer pública la agresión en redes sociales, tras presentar su formal denuncia ante la Agencia del Ministerio Público y recibir amenazas por parte de Dante M., al presumir influencias por ser abogado.

En entrevista vía telefónica, Kenia N. narró a El Sol de Tlaxcala que por la brutal golpiza que recibió por parte de su hoy expareja sentimental, presenta amenaza de aborto al tener 10 semanas de embarazo, desprendimiento de placenta, el tabique desviado, esguince cervical y hematomas en la cara, estómago y espalda, entre otras partes del cuerpo.

Al revelar que tras lo ocurrido teme por su vida y la de su familia, la joven pidió a las autoridades proceder legalmente lo más pronto posible para que su agresor sea castigado conforme a Derecho.

LA AGRESIÓN

Kenia N. contó que la madrugada del pasado 7 de mayo su pareja Dante M. llegó a su casa con un par de amigos de nombres Gabriel N. y Hugo N., para ingerir bebidas embriagantes.

Al retirarse los invitados alrededor de las 03:00 horas, Dante M. siguió tomando solo y alrededor de una hora y media después ingresó a su habitación y al acostarse junto a ella comienza a jalonearla, lo que inició una discusión que derivó en golpes.

Aunque la joven trató de defenderse, el agresor le ganó en fuerza al ser de complexión robusta y medir más de 1.85 metros de altura, por lo que como pudo logró protegerse el vientre que le fue pateado en repetidas ocasiones, sin importarle que estuviera embarazada.

“Dante se puso muy violento y discutimos porque quería forzarme a tener intimidad, luego me confundió con la mamá de un hijo que tiene y decía que no le pegara, yo le dije que era Kenia, no la mamá de su hijo al que no conozco y en ese momento me arrebató el celular y lo rompió dejándome incomunicada, comenzó a patearme y a ahorcarme”.

De acuerdo con el relato, en un momento de distracción la joven logró correr al sanitario para resguardarse y fue hasta que Dante M. se retiró que salió de su hogar y se dirigió a un destacamento de la Guardia Nacional cercano para solicitar ayuda a sus familiares.

Por lo ocurrido Kenia interpuso su formal denuncia por el delito de lesiones y lo que resulte, Carpeta de Investigación a la que se anexaron los exámenes del médico legista.

Del hecho ya tienen conocimiento organizaciones feministas que exigen a la autoridad procede con todo el rigor de la ley, al igual que como ocurrió con el caso de Gabriela V., extitular del Registro Civil de Tepeyanco que en días pasados denunció violencia de género, discriminación y amenazas en contra de Bladimir Zainos Flores, candidato a diputado del Distrito 13 por el partido Nueva Alianza Tlaxcala, hecho que derivó en la imposición de medidas de protección por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

