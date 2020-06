Denuncian a presidente de comunidad de el Barrio de La Luz, por robo

Al intentar realizar una gestión que no está dentro de sus facultades legales, Alejandro Erick C., presidente de comunidad de la Sección Doceava Barrio de La Luz, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, fue denunciado penalmente de participar en un robo según el expediente 720/20.

Policiaca Recuperan colectiva en Apetatitlán

La presunta agraviada, Maricruz N., se presentó el 4 de junio ante el agente del Ministerio Público de Atención Integral, con sede en la cabecera municipal de Contla, para interponer una denuncia penal en contra de Petra R. y del funcionario público, a quien acusó de privarla de su libertad.

Interesa a la SSa el modelo de recuperación que emplea Tlaxcala en pacientes Covid-19



Más Información aquí ➡ https://t.co/Fg7FupL6IX#Salud #COVID19 pic.twitter.com/prpLf40y26 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 18, 2020

Según la quejosa, quien se dedica a lavar unidades de transporte público en la base ubicada a un costado de la presidencia de comunidad del Barrio de la Luz, Alejandro Erick C. fue personalmente a citarla y conducirla a sus oficinas.

Policiaca Balean a policía y le roban su arma de cargo, en Ixtacuixtla

Narró que al llegar se encontró con Petra N., quien alega una deuda por dos mil pesos producto de comidas y tortillas de varios días y que Maricruz N. presuntamente no ha saldado.

Empero, lo grave del caso fue la intervención del presidente de comunidad, que fuera de sus facultades legales, intentó mediar el cobro en las oficinas públicas.

Estando enfrente del presidente, Petra N. comenzó a agredirme, me comenzó a jalar la bolsa y me la quitó, él -Alejandro Erick- estaba sentado en su silla cruzado de brazos, le pregunté que si no iba hacer nada, que nos estábamos deschongando… porque si dice que es un mediador, usted –presidente- tiene que hacer algo, exclamó Maricruz N. Según la agraviada, el bolso hurtado contiene las llaves de su casa, su credencial de elector, un teléfono celular con valor aproximado a mil pesos, así como dos mil quinientos pesos en efectivo.

Nueva normalidad | Sufren prestadores de servicios festivos



Lee más aquí ➡ https://t.co/bwdVBxHbZP#NuevaNormalidad #Graduaciones #Economia pic.twitter.com/pXPuaUi3Gx — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 17, 2020

Policiaca Detectan casa con dos vehículos robados, en la capital; uno ya era ofertado en Facebook

El presidente de comunidad pidió a ambas mujeres salir de su oficina y las condujo a otra área para dejarlas encerradas, nos dijo que ahí eran los separos de la presidencia de comunidad, me dejó con la otra persona que en todo momento me agredió verbalmente… ahí estuve privada de mi libertad por espacio de 30 minutos, argumentó Maricruz N. Finalmente, la denunciante informó que Alejandro Erick C. regresó para dejarlas en libertad, pero Petra R. se llevó el bolso con sus pertenecías, por lo anterior, interpuso la demanda penal por robo.

El Sol de Tlaxcala se comunicó vía telefónica con el presidente de comunidad de la Sección Doceava Barrio de La Luz, Alejandro Erick C., para conocer su versión, pero éste se negó a opinar.

Continúa leyendo:

Municipios ¡Otra vez Chiautempan! Roban lámparas de la comuna en casa particular

Policiaca Roban autopartes en Yauhquemehcan