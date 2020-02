Elemento de la Guardia Nacional, entre los detenidos por pleito en Apizaco

Un elemento de la Guardia Nacional identificado como Luis Ángel P., así como un sujeto de nombre Miguel Ángel M., son los detenidos por el zafarrancho suscitado la tarde de ayer en Apizaco. Ambos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en breve se sabrá su situación legal.

Policiaca Rescatan a presunto ladrón de ser linchado en Apizaco

El tercer detenido José Alberto P., de 55 años de edad, quedó liberado desde ayer por entorpecer las funciones policiales y pagar una multa administrativa.

Entrega @UNESCO a Tlaxcala certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial por talavera artesanal



Lee la nota aquí➡ https://t.co/WJcZHXAgfR#Cultura #Artesanos #Talavera @edithanabel_av @alefrausto pic.twitter.com/euYZGtQ4l7 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

Por su parte, taxistas, boleros y comerciantes entrevistados por El Sol de Tlaxcala coincidieron en que quienes iniciaron el pleito la tarde de ayer en la explanada de la Basílica de la Misericordia fueron los familiares del fallecido Nicolás M. Y es que –afirmaron- es recurrente que cada que hay personas fallecidas, bodas, bautizos, 15 años o bendiciones, los automovilistas suben sus vehículos a la explanada y aunque policías les piden retirarlas, responden de forma altanera y se van hasta que termina la misa.

Policiaca Capturan a ejecutivo de sucursal bancaria de Apizaco

Aquí todo mundo hace lo que quiere y usan la explanada de estacionamiento, más los sábados o cuando llueve porque para entrar a la iglesia se estacionan en la puerta de la Basílica… los policías me caen gordos, pero en este caso no tuvieron la culpa porque cuando les pidieron bajar sus carros les mentaron la madre y no pueden dejar que la gente haga lo que quiere nomás por sus pinches pantalones.

Los mismos comerciantes afirmaron que el desorden lo inician los sacerdotes al ingresar a la Casa Parroquial (adjunta a la Basílica) a toda hora y usar la explanada como su patio, pese a ser un espacio público exclusivo para los peatones, aunado a que motociclistas y ciclistas cruzan sin precaución y pese a ello no son sancionados.

Suspenden a cuatro catedráticos de la @UATxOficial por incurrir en presunto acoso sexual



Continúa leyendo ➡ https://t.co/etwEnzDS2D#AcosoSexual #UnDiaSinNosotras #ViolenciaDeGenero pic.twitter.com/56QCVpRis3 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

SACERDOTE SE NIEGA A DAR SU VERSIÓN

Este Diario acudió a dialogar con el sacerdote responsable de la misa de cuerpo presente de ayer en la Basílica de Apizaco, José Eduardo Rojas Sarubbi, pero se negó a dar una declaración con el argumento de que la mañana de este viernes ya proporcionó la información que le fue requerida a la Policía de Investigación de la PGJE.

Verifica Sedeco avance de nave industrial de la empresa Aceros del Toro



Continúa leyendo ➡ https://t.co/becF2L4WFt #Economía #Empresa pic.twitter.com/S8fwvZWeLB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

EXPLANADA NO ES ESTACIONAMIENTO: AYUNTAMIENTO

A su vez, el secretario del Ayuntamiento de Apizaco, Edgar García Gutiérrez, precisó que la explanada anexa al Parque Cuauhtémoc no es estacionamiento; no obstante, existen consideraciones por “usos y costumbres” para que los sacerdotes la utilicen como paso de servidumbre de acceso a su vivienda, así como en casos de misas por fallecidos o fiestas, pero solo para una unidad, ya sea carroza, vehículo particular o limusina.

El funcionario precisó que la Basílica carece de atrio y lo que hoy es una explanada anteriormente era una calle para el tránsito de vehículos, pero tras un accidente en el que perdió la vida una persona, se decidió cerrarla allá por los años 70´s.

Información extraoficial refiere que en las próximas horas la PGJE podría dejar en libertad los dos detenidos.

El Ejecutivo decidirá cómo operarán las plataformas en Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/J9DoBwysa5#TransportePúblico pic.twitter.com/E6GA8b8YnM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

Continúa leyendo:

Municipios En su día, luce nueva bandera en Apizaco

Municipios Alcalde de Apizaco, contra la difamación