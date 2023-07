En la Amoxoc-Perote, nuevos accidentes en Ixtenco dejan 2 muertos

La noche del pasado jueves un joven conductor identificado como Raúl N., de 23 años de edad, quien viajaba procedente de la ciudad de Puebla con destino al municipio de Oriental, perteneciente al mismo estado vecino, chocó de manera frontal contra un camión tipo Torthon, lo que derivó en su deceso prácticamente de forma instantánea.

Vuelve tragedia a carretera de peaje que cruza por Tlaxcala

En tanto, la tarde de ayer viernes siete de julio, un choque múltiple en el que se vieron involucradas tres unidades vehiculares, dejaron como saldo un muerto y dos personas más heridas.

El primer accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la carretera de peaje Amozoc-Perote, justo a la altura del entronque de la vía local Ixtenco-Zitlaltepec, perteneciente al territorio tlaxcalteca.

El percance movilizó a personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana y de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para extraer los restos del occiso que quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de la camioneta particular, la cual quedó totalmente deshecha.





Guardia Nacional se hizo cargo de acordonar el área y solicitó la presencia de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para el levantamiento del cuerpo, a cargo de empleados del Servicio Médico Forense.

Moisés Morales

Familiares del occiso arribaron al sitio en el que ocurrió el fatal accidente y reconocieron plenamente la unidad vehicular, así como a la víctima, a quienes se les recomendó acudir al anfiteatro de la dependencia encargada de procurar justicia para reclamar los restos a través del protocolo legal de reconocimiento.

NUEVO FATAL ACCIDENTE

En tanto, un vehículo Tsuru balizado como propiedad de una empresa de telefonía, sufrió un aparatoso choque luego de que su conductor presuntamente perdiera la visibilidad por la intensa lluvia, lo que lo hizo circular por el bordillo lateral de la cinta asfáltica y perder el control de la unidad, para finalmente recibir un golpe de costado y ser sacado de la vía de comunicación.

Una persona del sexo masculino de mediana edad salió proyectada de la unidad y quedó debajo del vehículo, mientras que una persona más quedó herida a bordo de la unidad.





Lesionados

En el percance se vio involucrada una camioneta NP-300 del Gobierno del Estado de Puebla y otra unidad Pick Up del servicio particular, cuyos tripulantes registraron golpes leves que no ameritaron traslado a un nosocomio.

Estos percances se suman a los ocurridos la tarde del pasado domingo en el que tres personas perdieron la vida; asimismo, al ocurrido en la autopista Tlaxcala-San Martín de igual forma con tres fallecidos y otros más heridos, además de pérdidas que hasta el momento resultan incuantificables.