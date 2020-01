Funcionario golpeó a un menor, acusan vecinos de Tlaltelulco

Vecinos de Tlaltelulco denunciaron que el director de obras, Víctor Arenas Morales, golpeó a un menor de edad y, en presencia de la policía municipal, amedrentó a la familia, por lo que el alcalde Rubén Pluma Morales advirtió que no solapará las acciones irracionales y habrá de sancionarlo.

El pasado fin de semana, la familia Flores reveló, a este medio, que el funcionario municipal se alteró porque un vehículo se estacionó frente a la entrada de su domicilio y no pudo ingresar con su unidad, por lo que empezó a insultar al conductor.

Ante los improperios, los familiares, que además son vecinos de Arenas Morales, defendieron al menor y fue entonces cuando se caldearon los ánimos hasta pasar a los golpes.

INTERVENCIÓN POLICIACA

No obstante, el director llamó a la policía para que lo apoyaran, la cual llegó a mando del Fernando Mendieta Hernández, quien calmó los ánimos y medió el asunto, sin que hubiera detenidos.

Al respecto, el alcalde Rubén Pluma Morales declaró que tuvo conocimiento del hecho a través del informe diario que la policía municipal le proporciona, pero como se trató de una riña suscitada el fin de semana no pudo localizar a su subordinado y tomar acciones inmediatas.

“Supe que ambas partes acordaron levantar un acta en la que se comprometieron a que ya no volverán a enfrascarse en este tipo de situaciones y lo harían en la presidencia municipal, pero no vinieron, sin embargo, esto no debe quedarse en un no pasa nada”, admitió.

De hecho, aseguró que no solapará a su subordinado, pero no le ha dado atención al asunto “no porque no hayamos querido, sino porque hace falta tiempo, ya que estamos muy ocupados con el tema de los límites territoriales, pero como sea, voy a sancionarlo o amonestarlo y dependerá del grado de los hechos”.

El presidente municipal de Tlaltelulco hizo un llamado a los funcionarios y ciudadanos a privilegiar el diálogo.

