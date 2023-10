Hallan sin vida al exdiputado local Fidel Águila Rodríguez

Al interior de su automóvil fue hallado sin vida la tarde de ayer el exdiputado local Fidel Águila Rodríguez, de 58 años de edad.

De acuerdo con información oficial, familiares del político emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México solicitaron ayuda al Servicio de Emergencia 911.

Policías municipales de Teolocholco se trasladaron a la calle 21 de Marzo, en la Sección Tercera de Teolocholco, sitio donde el exlegislador era ayudado por un médico particular al tener complicaciones para respirar, pero no pudieron hacer nada puesto que ya no tenía signos vitales.

Al lugar también arribaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para hacer el levantamiento del cadáver e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Fidel Águila Rodríguez fue integrante de la 62 Legislatura (de 2017 a 2018), por el distrito 12 con cabecera en Teolocholco. Mariano González Aguirre, Juan Carlos Sánchez García, Sandra Corona Padilla, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Enrique Padilla Sánchez y la también fallecida Guadalupe Sánchez Santiago, fueron sus compañeros en el Congreso local.