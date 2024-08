"Les mando un abrazo con cariño, bendiciones", el último mensaje de Oswaldo N. en redes sociales

Horas antes de morir, el alcalde de Nanacamilpa, Oswaldo N., publicó un video en su perfil social de Facebook en el que expresó: "les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, el mayor de los éxitos. Excelente jueves bendiciones".

Alrededor de 12 horas antes de que su cuerpo fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, el alcalde deseó buenos días a través de una transmisión en vivo.

Más tarde, en su cuenta personal y cinco horas antes de que falleciera, el alcalde escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: "Un pueblo no puede solo, en compañía tuya se pueden lograr muchas cosas y sé que lo impulsarán para salir adelante, una persona no podrá hacer el cambio pero con tu ayuda sí es posible, sabemos que hay personas que piensan diferente, no todos somos perfectos".

Las publicaciones han tenido diversos comentarios en los que sus seguidores se mostraron sorprendidos, pues han señalado que no era notorio que tuviera intenciones de atentar contra su vida; no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reveló que el alcalde sí atentó contra su integridad física.

Desde las primeras horas de este viernes 30 de agosto son varios los mensajes colocados en sus redes sociales, la gran mayoría de sorpresa y apoyo a la familia y amigos de Oswaldo N.