Libera Juez a alcalde de Tetla al calificar de ilegal su detención

Tras permanecer tres días en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez, obtuvo su libertad al determinar un Juez de Control que fue ilegal su detención.





El munícipe fue detenido alrededor de las 15:30 horas del pasado domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y puesto a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) pasadas las 22:00 horas por presuntamente agredir verbalmente al reportero Alberto N.





De acuerdo con la puesta a disposición, cuya copia posee este Diario, la detención ocurrió en el municipio de Apizaco luego de que el munícipe tuviera un encuentro ocasional con el comunicador en un semáforo ubicado sobre la calle 5 de Mayo de la ciudad rielera.





El documento oficial refiere que el alcalde viajaba a bordo de un vehículo Mercedes Benz, color gris, con placas del estado de Morelos, quien en probable estado inconveniente le hizo ademanes obscenos y amenazas a Alberto N., aprovechando que estaban detenidos por la luz roja del semáforo.





Ante ello, el reportero descendió de su vehículo y pidió apoyo a elementos de la Policía Estatal Acreditable de Operaciones que lo acompañan, al ser beneficiario de una Medida de Protección otorgada por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.





Ante ello, oficiales le pidieron al munícipe estacionarse metros adelante y así lo hizo sobre la avenida Ignacio Zaragoza, esquina con bulevar Emilio Sánchez Piedras, como referencia cerca de las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco.





Al solicitarle una identificación, Eleazar Molina se mostró dispuesto a acudir ante la autoridad por el señalamiento recibido y quedó a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR pasadas las 22:00 horas, una vez que Alberto N. acudió a presentar su denuncia.





No obstante, fue hasta la mañana del miércoles 11 de agosto que el alcalde de Tetla fue trasladado ante el Juez de Control del Poder Judicial de la Federación para su audiencia inicial, donde se decretó que el Control de Detención no estuvo apegado a Derecho, puesto que en el parte informativo los oficiales de la SSC no sustentan la supuesta amenaza y solo es por el dicho que refiere la supuesta víctima, además de que en las entrevistas y puesta a disposición, los aprehensores no acreditan que vieran tal hecho.





A ello se suma que Eleazar Molina fue presentado ante la FGR siete horas después de su detención y que existen contradicciones entre la versión de Alberto N. y su esposa que lo acompañaba, además de que en ningún momento debió descender de su camioneta tipo Tiguan, color azul, pues para eso es beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.





Una vez en libertad, el alcalde Eleazar Molina se reservó a dar declaraciones y adelantó que lo consultaría con su defensa legal para dar una rueda de prensa, además de que retomaría sus actividades laborales de manera normal al estar “libre de culpa”.