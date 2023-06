Localizan armas en un centro nocturno, en San Pablo del Monte

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Dirección de Seguridad Pública, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguraron cuatro armas de fuego, cartuchos y un inmueble considerado como centro nocturno en el municipio de San Pablo del Monte.

En el marco de un operativo de vigilancia sanitaria que encabezó la Coordinación Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Tlaxcala (Coeprist), sobre la carretera Vía Corta Puebla- Chiautempan, policías estatales encontraron en la cocina del establecimiento una bolsa de plástico color negra con armas de fuego y cartuchos, por lo que personal de GOPES procedió a realizar el protocolo de seguridad correspondiente.

Se trata de un arma de fuego tipo escopeta del No. 12, una escopeta del No. 16, otra de calibre .410 así como un arma tipo fusil calibre 7 milímetros, además de tres cartuchos útiles del No. 12, uno del No. 16, cuatro calibre 36 fiocchi, dos del 410 y uno calibre 7mm.