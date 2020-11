Moviliza a cuerpos de emergencia reporte de personas atrapadas por derrumbe de techumbre en CIX I, en Tetla

Al menos 10 personas atrapadas es el reporte preliminar del derrumbe de una techumbre en construcción que se ejecuta en una nueva empresa en Ciudad Industrial Xicohténcatl I, en Tetla de la Solidaridad.

De acuerdo al reporte hecho al Servicio de Emergencias 911, el siniestro se registró cerca del bulevar Emilio Sánchez Piedras, sin embargo, al evacuar al personal que se encontraba laborando, se percataron que faltaban empleados, los que se presume quedaron atrapados.

Foto: Moisés Morales

En estos momentos, personal de diferentes corporaciones de emergencia se aprestan en la zona para comenzar con las tareas de búsqueda y evaluación de daños, así como prestar ayuda a personas que presentan crisis nerviosa por lo sucedido.

No obstante, el hermetismo impera en la zona toda vez que no se ha proporcionado la ubicación exacta del lugar ni el número de personas lesionadas, además de que no se precisan las causas por las cuales se dio el derrumbe.

