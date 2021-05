Moviliza chiva a policías de Contla y Chiautempan

La presencia de sonidos presuntamente de una mujer que gritaba entre los límites territoriales de Contla de Juan Cuamatzi y Chiautempan movilizó a los cuerpos de seguridad de ambas comunas, pero resultó ser una chiva.

El reporte se efectuó a las 23:16 de este domingo 16 de mayo a través de WhatAapp, donde un poblador de la Sección Segunda solicitó el auxilio policiaco, y escribió: “parece que una mujer grita, al parecer la anda persiguiendo alguien”.

Tres minutos después, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Contla arribaron a los campos de futbol Xicohténcatl, pero tras realizar una inspección constataron que no había presencia de algo sospechoso ni gritos.

Empero, los vecinos insistieron que aún escuchaban el ruido de “una chavita como de 16 años, por la barranca”, informaron.

Después, los elementos policiacos se percataron del ruido y se oía del otro lado de la barranca, jurisdicción de Chiautempan, por ello solicitaron el apoyo de la corporación vecina.

Lo anterior molestó a algunos pobladores y exigieron a la policía de Contla que actuara de inmediato, sin importar que sea territorio santanero. Mientras otros vecinos avalaron el trabajo de los uniformados: “los oficiales hacen los protocolos adecuados”, comunicaron.

Al final, los elementos de Chiautempan reportaron que realizaron la inspección a la calle Allende de su comuna y no se encontró a nadie, “únicamente sale un vecino, el cual no proporciona generales y nos acompaña en el recorrido, asimismo refiere que no ha escuchado nada y que los únicos ruidos que se escuchan son de una chiva, la cual es de su propiedad”.

EL DATO

No es la primera vez que reportan ruidos extraños en la inmediación de los campos Xicohténcatl de Contla, anteriormente se ha escuchado el lamentar de la “Llorona”, pero que sale de la bocina de algún vecino bromista.

