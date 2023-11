Muere al chocar su vehículo contra un camión repartidor, en San Pablo del Monte

Un masculio murió al impactar de frente su automóvil contra de un camión repartidor de refrescos en la colonia San Bartolomé, del municipio de San Pablo del Monte, por presuntamente manejar a exceso de velocidad.





Los hechos se presentaron en la carretera Vía Corta, justo en la entrada al Hospital General de ese municipio, donde el vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, de reciente modelo chocó contra la pesada unidad y su conductor falleció prácticamente al instante.

El vehículo registró daños considerables y el cuerpo del hombre fue eyectado de la unidad y quedó tendido a la cinta asfáltica por el fuerte golpe.





Al sitio arribó personal paramédico para valorar al masculino que conducía la unidad particular, no obstante, ya no registraba signos vitales.





El cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para ser trasladado al anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia del Estado y practicarle la necropsia de ley.