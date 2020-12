Persecución termina en aparatoso choque en acceso del Libramiento Tlaxcala

Una persecución terminó en aparatoso choque la noche de este 30 de noviembre en la entrada del Libramiento Tlaxcala.

De acuerdo a la información obtenida en el lugar de los hechos, el conductor de un vehículo tipo Accord en evidente estado de ebriedad, huía desde la comunidad de Texcacoac, al presuntamente verse involucrado en otro hecho automovilístico donde dañó al menos tres unidades más.

Vecinos de la comunidad ya referida comenzaron a perseguir al sujeto por varias calles del municipio sarapero, pero al intentar incorporarse al Libramiento Tlaxcala chocó de manera frontal contra la valla de contención.

La dinámica del impacto provocó que el automóvil quedara en un predio aledaño, donde las personas que lo perseguían intentaban que se hiciera responsable de los hechos cometidos.

Al lugar, acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron la presencia de parámedicos para valorar al hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Sin embargo, no fue posible que se le otorgarán los primeros auxilios puesto que la gente no lo permitió; no obstante, fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en calidad de detenido.

La zona fue abanderada, mientras personal de la Guardia Nacional, división Caminos, ordenaba el retiro de la unidad siniestrada mediante una empresa de grúas para liberar el carril que permaneció obstruido por varios minutos.

