Personal de la Marina salva a presunto ladrón de morir linchado, en Tlaltelulco

Armados de valor, pobladores del municipio de La Magdalena Tlaltelulco sometieron a un individuo que ingresó a un domicilio ilegalmente con la presunta intención de robar, lo golpearon y, a punto de morir linchado, fue rescatado por personal de la Marina Armada de México adscrita a territorio tlaxcalteca.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado 1 de junio en la Sección Segunda de Poxtla, sitio donde el presunto ladrón fue paseado semidesnudo por las calles de la comunidad como medida de escarmiento.

Armados de valor, pobladores del municipio de La Magdalena Tlaltelulco sometieron a un individuo que ingresó a un domicilio ilegalmente. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Vecinos de la calle Nueva, en las inmediaciones de la zona conocida como las “fábricas quemadas”, sorprendieron in fraganti al individuo en el interior del domicilio del que intentó sustraer objetos de valor.

Rápidamente los pobladores se organizaron y retuvieron al ladrón, al que de inmediato comenzaron a golpear y posteriormente surgió la idea de pasearlo por las calles quemarlo rociándole gasolina.

En el lugar se presentó el delegado de la comunidad para dialogar con sus vecinos y pedirles entregar al presunto ladrón al personal de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para su respectiva puesta a disposición.

Además, los propietarios de la vivienda allanada afirmaron que se presentarían ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para presentar la formal denuncia por el delito de robo, en contra del individuo del que se desconoce su identidad.

Matarlo es lo de menos, una rata menos, pero las cosas no son así, ahí está lo que ocurrió con el presidente de Tlalcuapan y yo no quiero arriesgar mi pellejo por la culpa de una rata… por favor vecinos dejemos que se lo lleven y que Gumaro y sus familiares denuncien, ya no se pueden manejar las cosas así a la ligera porque hay consecuencias, además no vino cualquier autoridad, son la Marina. Es bonito ahorita andar en bola, pero cuando se trata del papeleo dejan solo a un servidor, como ocurrió con el robo de la escuela, expresó el delegado de Poxtla.

Tras un diálogo de casi una hora, en el que los pobladores reprocharon que los policías municipales de Tlaltelulco en vez de vigilar presuntamente están coludidos con los ladrones y que el alcalde Antonio Meléndez incumplió con su ofrecimiento de combatir la inseguridad, los vecinos de Poxtla permitieron que el ladrón fuera trasladado al Ministerio Público, pero con la advertencia de que si vuelven a agarrar a otro ladrón, no permitirán que se lo lleven pues lo van a linchar, como medida de escarmiento para que ningún delincuente no se metan a su territorio.