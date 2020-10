Pese a evidencia, liberan a seis ladrones en Apizaco

Seis sujetos capturados por la Policía Municipal de Apizaco en dos intensas persecuciones, obtuvieron su libertad casi inmediata al no presentar la parte afectada la respectiva denuncia penal, pese a existir evidencia y flagrancia en el delito de robo.

Se trata de los cuatro sujetos capturados la tarde del pasado jueves tras el asalto a una bodega de venta de artículos para el hogar denominada “Huitrón”, donde sometieron al personal y los despojaron de dinero en efectivo producto de la venta del día, celulares, carteras y demás objetos de valor.

El atraco ocurrió en la tienda ubicada en la esquina que forman las calles Francisco I. Madero con Venustiano Carranza, pero la pronta respuesta de la policía permitió capturarlos al momento en que huían sobre la avenida Cuauhtémoc en un vehículo.

Los otros dos ladrones fueron capturados la tarde del pasado sábado por policías de Apizaco, en colaboración con corporaciones de Tetla y Atlangatepec, luego de robar 40 pares de zapatos, mercancía encontrada en el vehículo en el que huyeron.

CIUDADANOS DEBEN COLABORAR: ALCALDE

Al respecto, el presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, lamentó que los ciudadanos no contribuyan con las autoridades para que quienes delinquen y representan un peligro latente estando en las calles, no sean denunciados.

“Es una pena porque en cada detención hay un despliegue de recursos materiales y humanos para contener a la delincuencia y nuestros policías arriesgan su vida, pero si la ciudadanía no colabora no podemos hacer nada… si la gente reclaman seguridad tienen que hacer su parte, no pueden repartir culpas y señalar a los policías si ellos no hacen nada”.

El alcalde de Apizaco, Julio Hernández, instó a la población a denunciar para que la autoridad pueda proceder contra los delincuentes

