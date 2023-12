Pide mamá de niñas colombianas sustraídas en Apizaco apoyo de presidente AMLO para localizarlas

Marcela N., madre de dos menores de edad de nacionalidad colombiana y mexicana que fueron reportadas como no localizadas desde el pasado 28 de noviembre, en el municipio de Apizaco, solicitó el apoyo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para localizarlas.

A través de un oficio que entregó en Palacio Nacional al concluir la conferencia mañanera del 14 de noviembre, la progenitora de las menores pidió agilizar las labores de investigación debido a que suman más de 16 días sin ver a sus menores hijas.





Por la no localización de las dos menores de edad ya fue emitida una Alerta Amber, quienes son identificadas como Luciana y María Julia, y que, de acuerdo con el testimonio de su progenitora Marcela N., fueron sustraídas del domicilio que habitan por familiares paternos de forma violenta.

El documento entregado en Palacio de Gobierno y del que este Diario cuenta con una copia, a la letra refiere: "me dirijo a usted como mujer, madre de familia de dos niñas que tienen la nacionalidad mexicana y colombiana, porque tengo una esperanza que al tener conocimiento se resuelva este conflicto y me vuelva a reunir con mis hijas que me fueron sustraídas de manera violenta el pasado 28 de noviembre de 2023".

La misiva relata que las niñas fueron sustraídas por su familia paterna en el domicilio que le era prestado para cohabitar con las menores y proporcionado por el abuelo paterno.

Marcela N., señaló al progenitor de las menores como el responsable de la sustracción, identificado como Luis Javier N., hecho que sucedió en el domicilio ubicado en bulevar Emilio Sánchez Piedras, de la colonia Ferrocarrilera en Apizaco.

En la carta, la madre de las menores de edad planteó

Señor presidente entienda que estoy en un estado de indefensión, por lo cual reitero necesito de todo su apoyo ya que existe sospecha fundada de tráfico de influencias.

La mujer detalló que cuenta con la guarda y custodia provisional de sus hijas Luciana y María Julia, desde el 11 de mayo de 2022 por mandato judicial.