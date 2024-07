Posponen para el 26 de julio la sentencia a feminicida de Estefani N.

Por diversas razones, el Poder Judicial pospuso la audiencia para individualizar la pena de Luis David N., feminicida de Estefani N., para el próximo 26 de julio, lo cual lamentaron familiares y miembros del colectivo mujer y utopía, quienes solicitan les sea impuesta la pena máxima de 70 años.

En rueda de prensa realizada en la explanada del zócalo capitalino, María del Pilar N., hermana de Estefani, criticó la postura de las autoridades para posponer el plazo, después de que el pasado 5 de julio obtuvieron, tras dos años y siete meses de juicio, una sentencia condenatoria para el feminicida de su hermana.





Sin embargo, señaló que ahora enfrentará un nuevo proceso para que la sentencia quede firme, a pesar de que ha sido caminar doloroso que -supuestamente- este jueves quedaría concluido, de ahí que se atreven a hacerlo público para ejercer cierta presión hacia las autoridades, pues muchas veces lo que hacen es seguir las audiencias o, más bien, no darles el seguimiento que se merecen en tiempo y forma.

Familiares de la víctima esperan que el próximo 26 de julio ya impongan la sentencia máxima. Archivo / El Sol de Tlaxcala

En este sentido, instó a las autoridades a que puedan observar y dar un papel digno a las familias y a las víctimas a través de la reparación del daño, porque esos procesos no sólo te arrebatan la vida de tu mujer amada, sino que son procesos que te rompen como familia y a la comunidad que pertenece.

Reconoció que una sentencia no puede resarcir los daños a través de una compensación económica, pues las circunstancias no van a cambiar, pero va a resignificar el papel de su hermana y a cada una de las víctimas, el papel que se merecen, que es de no ser olvidadas en un archivo, una carpeta o una sentencia y quedarse guardadas.





En su momento, Ana Laura Servín Jiménez, asesora jurídica de María del Pilar N., lamentó que por diversas acciones las autoridades no hayan desahogado la audiencia programada para este jueves 11 de julio a las 12:15 horas, lo cual fue desconcertante para ellos cuando el Tribunal únicamente les dio 30 minutos cuando tenía conocimiento de qué llevaban dos órganos de prueba, tanto para la penalización como para solicitar y comprobar la reparación del daño.





Indicó que esas acciones las dejan con un mal sabor de boca, pues esperaban poder informar sobre la pena ejemplar impuesta al feminicida, pero desgraciadamente aún no tienen una sentencia de individualización, de ahí que esperan que para esa fecha no vuelvan a postergarla y, finalmente, puedan obtener una respuesta.





La asesora jurídica de María del Pilar N. reveló que la defensa del feminicida apelará la sentencia, pero esperan que las autoridades desestimen ese hecho, pues tienen la certeza de haber hecho un trabajo con respecto a derechos humanos y con respeto al proceso del imputado.