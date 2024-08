¡Quedó en puro susto! Arrastra tren un automóvil en Santa Cruz Tlaxcala

Una distracción por poco le cuesta la muerte a una mujer que no se percató del paso del ferrocarril, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.





Alrededor de las 17:00 horas, al conducir un Attitude sobre la calle Benito Juárez, con rumbo al puente Guadalupe, la conductora de nombre Erika del Carmen N., de 40 años de edad, cruzó sin precaución las vías.





En ese momento, la locomotora con dirección a la jurisdicción de Amaxac de Guerrero, sonó su silbato de aire, pero el nerviosismo se apoderó de la mujer cuando su automóvil estaba a escasos centímetros de las vías.





Ya no pudo dar marcha atrás y el ferrocarril enganchó la defensa del vehículo, para arrastrarlo unos ocho metros, hasta que la pesada máquina hizo alto total.





Por fortuna, sólo quedó en susto para la conductora originaria de la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.





Aunque la unidad prehospitalaria, a cargo del paramédico Rubén Luna, llegó para brindar atención a la mujer, no fue necesario su traslado a un centro médico, al no reportar lesiones tras quedar sana y salva, no así su unidad motora que quedó destrozada de la parte frontal y costado derecho.





Asimismo, elementos de seguridad pública de Santa Cruz Tlaxcala abanderaron la zona del accidente y prestaron auxilio a la dama como primeros respondientes.