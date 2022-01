Se incendian toneladas de trapo y borra en Xicohtzinco

Miles de kilos de trapo y borra se consumieron la madrugada del último domingo de enero en la fábrica textil ubicada en la calle Los Ángeles, municipio de Xicohtzinco.

El hecho causó temor por la cercanía con el gasoducto, conectado en Camino Real, cerca del lugar del siniestro.

Fue apenas pasada la medianoche cuando las llamas iniciaron en el interior de la factoría, por lo que de inmediato fue solicitada la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, labor que desempeñaron hasta la tarde de ayer.

Ante este acontecimiento, el propietario de la fábrica, quien pidió mantener su nombre en el anonimato, dijo que lo importante que no hay lesionados, que la vida sigue y que hay que ver para delante.

Lamentó las pérdidas materiales al quemarse varias toneladas –no estimó cantidad- de trapo y borra, que procesan como materia prima para vender a quienes hacen artículos de limpieza como mechudos.

El incendio colapsó el techo, pero estamos bien, no hay ninguna persona lesionada ni intoxicada, sostuvo.

Agradeció al cuerpo de bomberos, del que dijo es realmente heroico, les pedí que no expusieran a su gente; las casas cercanas a la fábrica están a una distancia de 40 a 50 metros.

Informó que al ocurrir el incendio estaban presentes algunas personas en mantenimiento, por lo que hay referencia que se presentó a consecuencia de un corto circuito, pero que están en espera de una versión oficial, que tendrán tras los peritajes.

El propietario de la factoría dijo que el material consumido, por ser flamable, no estaba asegurado. Fueron varias toneladas, pero no puedo especular una cantidad, lo importante que la maquinaria no sufrió daños mayores, solo quedó medio tiznada.

DIFERENCIAS

Las diferencias entre autoridades municipales y un bloque ciudadano una vez más generó conflicto por el incendio en la calle Los Ángeles.

Los quejosos aseguraron que la autoridad no respondió en tiempo y forma, incluso no asistió con personal suficiente de Protección Civil y de Seguridad Pública.

Cuestionó la tardanza para atacar las llamas, ya que la cercanía con el Gasoducto pudo ocasionar de extender el fuego una tragedia mayúscula.

Pasaron dos horas y no llegaba nadie, hasta que lo hicieron los bomberos, las mismas familias del municipio invitaron a quienes viven cerca de la fábrica a desalojar sus hogares por temor a alguna explosión, dijo uno de los inconformes con el desempeño del gobierno local.

Por su parte, Gilberto Cordero Cortés del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco, sostuvo: hasta cuándo el presidente de papel seguirá sin dar resultados, ni el personal cumple su función, hasta cuándo quienes lo defienden seguirán respaldando ante hechos tan lamentables.

Alrededor de mil 700 metros cuadrados de la factoría fueron afectados por el siniestro.

