Sin rastro de asaltantes de la empresa USU en Chiautempan; despojaron al personal de efectivo, celulares, llaves de vehículos e identificaciones

Como desconocido se mantiene el paradero de los sujetos que atracaron el pasado viernes 19 de julio a las instalaciones de la empresa Urbanos y Suburbanos (USU), ubicada en colonia El Alto, municipio de Chiautempan.

Policiaca Resistirse al robo de su motocicleta le costó la vida a un hombre, en Chiautempan

Lee más: ➡️Asaltos, pesadilla que viven traileros al cruzar por la entidad

EL ATRACO

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

De acuerdo con los denunciantes, dos sujetos ingresaron a las instalaciones de la empresa para solicitar información sobre la renta de placas, minutos después de que la recepcionista les pidiera que esperaran entraron otros sujetos quienes los amenazaron con armas de fuego, les pidieron se tiraran al piso y les solicitaran sus pertenencias.

El personal de la empresa señaló a las autoridades que les fue quitado dinero en efectivo, documentos oficiales, teléfonos celulares, así como las llaves de unidades vehiculares sin especificar si estas también fueron sustraídas. Para cometer el atraco personal de la empresa fue amagado, por lo que los infractores se dieron a la fuga con rumbo desconocido y los trabajadores no pudieron dar señas particulares específicas para su identificación.

Policiaca Maleantes chocan al huir de la PGJE; los dos sujetos accionaron sus armas de fuego en contra de policías de Investigación





Sigue leyendo: ➡️En Tepeyanco, despojan de auto a operador de Pronto





El monto del dinero en efectivo que les fue sustraído no fue especificado y los primeros respondientes no pudieron acceder a las cámaras de videovigilancia, debido a que no contaban con las condiciones técnicas para hacerlo, por lo que necesitaron la presencia de un técnico para acceder al material requerido.

Al sitio arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiautempan, para valorar a las personas que registraron crisis nerviosas, pues ningún empleado requirió hospitalización.