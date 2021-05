Vuelca otra camioneta en tramo carretero recién modernizado, en Yauhquemehcan

Nuevo accidente carretero se registró la tarde de este miércoles 5 de mayo en la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de Yauhquemehcan, en el recién tramo modernizado por trabajos de construcción del Gobierno del estado.





En esta ocasión, dos hombres que viajaban a bordo de una camioneta tipo Pick Up resultaron con heridas, pero no requirieron traslado a un hospital tras no presentar riesgos en su integridad física.





A los dos lesionados se suman igual los cuantiosos daños materiales a la unidad que quedó “llantas arriba”, además del severo caos vehicular a la altura de la comunidad de Santa María Atlihuetzia.

El hecho movilizó a personal paramédico de Cruz Ámbar y de Protección Civil de Hueyotlipan, aunado a oficiales de Yauhquemehcan y de la Guardia Nacional, en su división de Caminos.





Datos recabados por El Sol de Tlaxcala indican que este es el cuarto accidente registrado en el mismo sitio durante tres días, dejando por fortuna cuantiosos daños materiales y caos vial.





En su mayoría estos incidentes son producto de la falta de pericia al volante de los conductores o el presunto exceso de velocidad, o incluso por una falla mecánica.





Con información de Rommel Pichardo