¡Ya está en casa!: Agradece madre de Zoé Biaritz N. solidaridad para buscar a su hija

Lizbeth N. madre de Zoé Biaritz N. menor de 14 años de edad que fue reportada como ilocalizable el pasado fin de semana en Chiautempan y fue encontrada en el estado de Guanajuato, agradeció la solidaridad que recibió a través de redes sociales para la localización de su hija.

La adolescente fue reportada como desaparecida desde el nueve de noviembre, por lo que fue emitida una ficha de búsqueda y las autoridades dieron con su ubicación en el estado de Guanajuato dos días después, menor que fue trasladada la madrugada de este 12 de noviembre a las instalaciones la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE).

Aunque hay versiones de que Zoé Biaritz N. salió de forma voluntaria de su hogar, la progenitora de la menor informó que no fue así, aunque las investigaciones continúan, adelantó que todavía no hay datos precisos para saber por qué abordó un transporte de plataforma para abandonar su hogar.

La madre de la menor destacó el uso de redes sociales para dar con el paradero de su hija y que a través de estos medios pudo compartir ampliamente el boletín de búsqueda.





En un mensaje compartido en su perfil de Facebook la madre de familia escribió: "las redes sociales son una gran ayuda, unámonos como amigas, como madres, como hermanas, como tías y como hijas para cuidarnos, para difundir, para compartir, para no detenernos en la búsqueda de nuestros familiares".

Manifestó que al detenerse un minuto en la búsqueda es crucial para no perder a sus hijos y sostuvo que "en estos casos es actuar, es moverte, se trata de no quedarse quieta, yo me estaba muriendo por dentro, con mil dolores, pero nada me detuvo para buscarla y buscarla".





Lizbeth N. comentó que el apoyo de sus familiares fue primordial para la localización de la menor, quienes contribuyeron para encontrar pistas y dar con el paradero de la menor, además de darle ánimo y apoyo.

"Hoy me tocó a mí amigos, pero mañana puede suceder esto a cualquiera, seamos empáticos, les juro que es un dolor horroroso, la unión hace la fuerza. Hoy por mí, mañana por ti", subrayó.