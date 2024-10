Investigan a coordinador de Delegados de Paz por caso de la activista Sandra Domínguez

Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que separará del cargo al coordinador de los Delegados de Paz, Donato Vargas, para que sea investigado por la desaparición de la activista Sandra Domínguez Martínez y de su esposo Alexander Hernández Hernández.

Donato Vargas fue denunciado en 2022 por Sandra Domínguez por encabezar una red de funcionarios del gobierno estatal que mantenían dos chats de Whatsapp donde se violentaba sexualmente a mujeres indígenas mixes, a quienes se exhibían en fotografías íntimas.

Desde que se hizo pública la denuncia, colectivos de mujeres y defensores de derechos humanos, incluida la propia Sandra Domínguez, exigieron la renuncia de Donato Vargas, lo que fue ignorado tanto por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, jefe inmediato del funcionario, como del propio titular del Ejecutivo estatal.

Voy a pedirle a Donato que se separe un ratito de su cargo, unos 15 días, unos ocho días porque nada más que se apersone y que se presente ante la Fiscalía y que esté ahí.Salomón Jara.

Salomón Jara se mostró convencido de que Donato Vargas no tiene nada que ver en la desaparición de la activista Sandra Domínguez.

“Yo tengo la seguridad que al final de la investigación que se haga con el caso de Sandra vamos a conocer la verdad. Si hay una investigación, hoy en la mesa de seguridad se dieron a conocer algunas cosas, pero por procedimiento tenemos que cuidar. Hay una línea muy bien identificada”, informó.

“La voy a solicitar (la separación del cargo) para que él se someta a la investigación (…) para que no se diga que aquí se protege y no tenemos porqué proteger a nadie. Quien cometa un delito o un agravio que se castigue sea quien sea. Nosotros no podemos proteger a nadie, no estamos en el viejo régimen que protegía a delincuentes”, sentenció.

Jara insistió: “Con mucho gusto voy a hablar con mi amigo Donato, le voy a pedir que se separe unos días para que también se le investigue y para que no piensen que estamos entorpeciendo la investigación y les aseguro que la línea de investigación es muy fuerte por la otra parte, pero por cuestión del sigilo y del debido proceso.”

No hay ningún argumento, ninguna base para decir que algún funcionario esté involucrado en la desaparición de Sandra Domínguez”, concluyó.