Destituyen a todos los policías de Galeana por vínculos con grupos criminales

El municipio de Galeana en Chihuahua se quedó sin policías luego de que todos fueron destituidos por cometer delitos como robo, tortura, además de tener presuntos vínculos con el grupos crimales, lo cual generó entre los habitantes gran inconformidad.

Así lo dio a conocer el líder activista Julián LeBáron, quien explicó que desde hace varios meses, habían recibido denuncias de que los agentes cometían diversos delitos en contra de la población, que en lugar de velar por los intereses del pueblo, los estaban afectando con torturas, extorsiones, y otras actividades ilícitas.

“Sabemos qué tipo de policías tenemos en este municipio y no queremos esperar que sea el director y sus 'achichinques', los que le disparan a otras mujeres y niños, porque no haríamos lo que nos corresponde como una comunidad, no tenemos nada en contra de los elementos de seguridad, pero aquí tenemos a delincuentes que cobran como policías” refirió Julián LeBarón.

El día de ayer más de una centena de pobladores se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para pedir la destitución de toda la corporación, sin embargo, durante la manifestación, se registraron confrontaciones, golpes y daños en el lugar ante la negativa de los agentes por abandonar las inmediaciones.

“Todos los policías eran cómplices, son los que tienen el monopolio de seguridad en el municipio, están legalmente armados, operando desde las instalaciones de la comunidad y se dedican a extorsionar y delinquir, en México está detenido el exdirector de la Policía de Janos acusado de ser uno de 100 delincuentes que dispararon más de tres mil veces a niños y mujeres” comentó.

