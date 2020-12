Suman cuatro detenidos por muerte de Moreno Valle y Martha Erika

Por la muerte de la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo y exsenador, Rafael Moreno Valle, este 24 de diciembre- a dos años de los hechos-, fue detenido el dueño de la empresa que habría estado a cargo del mantenimiento de la aeronave en la que viajaban los dos personajes políticos y tres personas más. Además también ueron detenidos el mecánico en aviación y dos personas más.

Gilberto Vladimir Montalvo González, quien dijo ser abogado de Ricardo N, técnico en mantenimiento o aviación, aseguró a El Sol de Puebla que el arresto de su cliente ocurrió este jueves al filo de las 18:00 horas, en inmediaciones de la colonia Del Valle en la capital poblana.

Lo anterior, mediante una orden de aprehensión librada por el delito de homicidio, sin conocerse en qué grado de responsabilidad.

Vladimir Montalvo explicó a El Sol de Puebla que los otros dos arrestados son un eléctrico y una ingeniera en aeronáutica. El entrevistado de igual manera refirió que este 25 de diciembre ya tuvo comunicación con su cliente al cual las autoridades lo habían mantenido incomunicado, sin embargo, al momento aún no se establece fecha y hora para audiencia por lo que se mantiene al tanto de las indicaciones, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debido a que los investigados ya se encuentran a disposición de un juez de control a fin de establecer su situación jurídica.

Fuentes extraoficiales, por otro lado, revelaron a este medio que además de Ricardo N, técnico en aeronáutica, la identidad de los otros tres investigados son José Antonio N, asegurado el 24 de diciembre del presente año, a las 19 horas en la calle Juan Aldama González de la colonia San Mateo Oxtotitlán en la ciudad de Toluca, Estado de México; María Magdalena N, arrestada en la calle Carpio de la colonia Santa María La Rivera en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México; al igual que Israel N, alias “El Olguín”, del cual no se precisó dónde fue aprehendido.

Todos ellos, según las fuentes consultadas por El Sol de Puebla, enfrentan los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena a título de culpa en ambos casos, al igual que falsedad de declaración dada a una autoridad.

Las cuatro personas indiciadas se encuentran bajo un mismo proceso penal por hechos cometidos en agravio de Rafael Moreno Valle Rosas, Martha Erika Alonso Hidalgo, Marco Antonio Tavera Romero, Héctor Baltazar Mendoza y Roberto Javier Coppe Obregón.

Aunque todos los acusados fueron aprehendidos la tarde del 24 de diciembre, este viernes se encontraban a la espera de que se les fijara hora y fecha de la audiencia de formulación de imputación ya que los arrestos derivaron de órdenes de aprehensión, por lo que no habría que no hay nada que discutir sobre si su detención fue legal o no.

El panista Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso murieron el pasado 24 de diciembre / Foto: Cuartoscuro

En la primera audiencia para los investigados, únicamente el agente del Ministerio Público les dará a conocer los delitos y hechos de los cuales se les acusa, y posiblemente, si así lo desean los detenidos, en ese mismo acto jurídico o en otro, se determinará si quedarán o no vinculados a proceso.

Cabe decir que la noche de ayer este medio adelantó el arresto de un técnico en aeronáutica y del dueño de la empresa encargada de haberle dado mantenimiento al helicóptero de los Moreno Valle, aunque la Fiscalía de Puebla no se ha pronunciado respecto a estas detenciones, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla confirmó la puesta disposición ante un juez del fuero común.

Gilberto Vladimir y su colega Óscar Sánchez Terrones, como defensores particulares de Ricardo, uno de los detenidos, mencionaron que interpondrán un recurso de amparo por las violatorias que se estarían cometiendo en agravio de su cliente.

Asimismo, el litigante destacó que de acuerdo con lo referido por la familia de su representado, días previos al accidente Ricardo le argumentó a los Moreno Valle que la aeronave no estaba en condiciones para usarse, sin embargo, no siguieron sus recomendaciones.

Detienen en CDMX a mujer vinculada con la muerte de los exfuncionarios

María Magdalena N, encargada de un taller de servicio a aeronaves en Puebla, fue detenida por policías capitalinos en la colonia Santa María la Ribera, ya que está implicada en el accidente del helicóptero en el que murieron Martha Erika Alonso, gobernadora de esa entidad, y su esposo, Rafael Moreno Valle.

La mujer era buscada por autoridades poblanas, a fin de que respondiera por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos a título de culpa, y por falsedad de declaraciones.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) informó que la detenida, cuando fue el percance aéreo en 2018, estaba a cargo del taller donde el autogiro recibía mantenimiento.

Se presume, que María Magdalena N quizá habría tenido una omisión en el cambio y mantenimiento de los actuadores lineales del helicóptero que se vino a tierra y en el que murieron los dos políticos panistas, además de la tripulación de la aeronave.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla solicitó a la FGJCM su apoyo para ubicar a la probable responsable y aprehenderla, lo cual se registró en un domicilio de la calle Manuel Carpio de dicha colonia de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

La mujer, de 34 años de edad, fue entregada a policías poblanos, quienes la trasladaron a esa entidad para ponerla a disposición del juez que la requirió, a fin de determinar su suerte jurídica.





