Dictan prisión preventiva oficiosa contra anestesiólogo por uso de fentanilo

Un juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa en contra del anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro por el presunto uso y posesión de fentanilo sin contar con el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para ello.

Aguirre Castro, quien se desempeñaba en Baja California Sur, enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de delitos contra la salud derivado de la posesión ilegal de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabinol, componente psicoactivo de la cannabis.

Derivado de ello, en audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en La Paz, Baja California Sur, el juez Alfonso Olachea Aragón dictó la medida cautelar en contra del profesional de la salud y le ordenó que en un plazo no mayor a 36 horas se interne en el centro penitenciario de ese estado.

El anestesiólogo permanecerá en esta condición por lo menos hasta el próximo martes 5 de septiembre, fecha en la que se reanudará la audiencia inicial, la cual fue pospuesta por su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

La acusación contra Gustavo Darwin Aguirre Castro se remonta al pasado 29 de julio, cuando denunció haber sido desalojado de su hogar junto a su familia por supuestamente utilizar fentanilo de manera ilegal, situación que dijo falsa, pues aseguró contar con todos los permisos para administrarlo a sus pacientes.

“Me clausuraron por haber comprado legalmente un medicamento controlado, sabiendo que mi compra era de forma legal con todos los permisos ante la autoridad, considero que todo es una injusticia y tiene que acabar de inmediato”, afirmó.

Más tarde esa semana, la FGR lo desmintió y expuso que no cuenta con los permisos de Cofepris, por lo que le aseguraron ampolletas con las sustancias mencionadas y se le clausuró su hogar.

Ante esta situación, en medio de los reclamos de la comunidad médica que pidió no criminalizar su labor, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en este caso no habría una injusticia pues su gobierno no comete actos arbitrarios.

“(El anestesiólogo) no tiene por qué preocuparse en nada, o sea, nosotros no cometemos actos arbitrarios, o sea, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo, no, eso no es así”, aseveró.